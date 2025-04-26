2025-2026シーズン 登録完了選手（2025年4月25日付）
一般社団法人Ｔリーグ
Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【2025年4月25日付までの登録完了選手】
◆男子
【T.T彩たま】
神 巧也 (ジン タクヤ)
曽根 翔 (ソネ カケル)
木造 勇人 (キヅクリ ユウト)
小野 泰和 (オノ ダイト)
【静岡ジェード】
町 飛鳥 (マチ アスカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)
石山 慎 (イシヤマ シン)
【金沢ポート】
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
◆女子
【日本生命レッドエルフ】
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
篠原 夢空 (シノハラ ユラ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)
【日本ペイントマレッツ】
佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)
芝田 沙季 (シバタ サキ)
大藤 沙月 (オオドウ サツキ)
横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)
青木 咲智 (アオキ サチ)
高森 愛央 (タカモリ マオ)
渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)
村松 心菜 (ムラマツ ココナ)
Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。
【2025年4月25日付】
■日本ペイントマレッツ
【選手登録完了】
佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)
芝田 沙季 (シバタ サキ)
大藤 沙月 (オオドウ サツキ)
横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)
青木 咲智 (アオキ サチ)
高森 愛央 (タカモリ マオ)
渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)
村松 心菜 (ムラマツ ココナ)
【2025年4月25日付までの登録完了選手】
◆男子
【T.T彩たま】
神 巧也 (ジン タクヤ)
曽根 翔 (ソネ カケル)
木造 勇人 (キヅクリ ユウト)
小野 泰和 (オノ ダイト)
【静岡ジェード】
町 飛鳥 (マチ アスカ)
龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)
松下 大星 (マツシタ タイセイ)
濱田 一輝 (ハマダ カズキ)
坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)
石山 慎 (イシヤマ シン)
【金沢ポート】
松平 健太 (マツダイラ ケンタ)
吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)
田中 佑汰 (タナカ ユウタ)
徳田 幹太 (トクダ カンタ)
チャン ウジン (張 禹珍)
◆女子
【日本生命レッドエルフ】
上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)
笹尾 明日香 (ササオ アスカ)
麻生 麗名 (アソウ レイナ)
篠原 夢空 (シノハラ ユラ)
赤江 夏星 (アカエ カホ)
早田 ひな (ハヤタ ヒナ)
【日本ペイントマレッツ】
佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)
芝田 沙季 (シバタ サキ)
大藤 沙月 (オオドウ サツキ)
横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)
青木 咲智 (アオキ サチ)
高森 愛央 (タカモリ マオ)
渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)
村松 心菜 (ムラマツ ココナ)