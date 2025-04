小室哲哉氏が映画『パリピ孔明 THE MOVIE』に本人役でカメオ出演

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、証券コード:3823、以下「ワイハウ社」という)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は、代表取締役の小室哲哉が全国公開される映画『パリピ孔明 THE MOVIE』に本人役でカメオ出演することをお知らせいたします。

映画『パリピ孔明 THE MOVIE』について

『パリピ孔明 THE MOVIE』は、累計発行部数250万部を突破した「ヤングマガジン」(講談社)で連載中の人気コミック「パリピ孔明」(原作:四葉夕ト、漫画:小川亮)を原作とし、2023年秋にフジテレビ系列で放送されたドラマの映画化作品です。三国時代の天才軍師・諸葛孔明(向井理)が現代の渋谷に転生し、アマチュアシンガー・月見英子(上白石萌歌)の軍師として音楽の世界で活躍する物語が描かれます。

映画版では、舞台が日本を代表する3大音楽レーベル「KEY TIME」「SSSミュージック」「V-EX」が頂点を競う音楽バトルフェス「ミュージックバトルアワーズ2025」に移り、孔明と英子のもとに新たな強敵・三国時代の孔明の最大のライバル司馬懿の末裔である司馬潤(神尾楓珠)とshin(詩羽)の兄妹が立ちはだかります。

豪華キャスト陣

劇中には、9人組グローバルグループ・&TEAMや岩田剛典らが本人役で出演し、声優の宮野真守がMCマモとして参戦。ドラマでお馴染みの関口メンディーや石崎ひゅーい、森崎ウィン、ELLY、アヴちゃん(女王蜂)、菅原小春らに加え、水森かおりやアバンギャルディ、KOMOREBIなど多種多様なアーティストが新たに参戦し、心揺さぶられる18曲を届ける豪華キャストが大集結します。

小室哲哉のカメオ出演について

小室哲哉は、1984年に「TM NETWORK」としてデビューし、90年代には数々のアーティストをプロデュースして日本の音楽シーンに革命を起こしたJポップのレジェンド。手がけた楽曲の多くがミリオンヒットを達成するなど驚異的な実績を誇り、今もなお音楽業界に多大な影響を与え続けています。

同映画では「ミュージックバトルアワーズ2025」にVIPとして招待されたゲストという設定で登場します。音楽プロデューサーとしてだけでなく、映画出演を通じても新たな価値創造を目指してまいります。

公開情報

『パリピ孔明 THE MOVIE』は4月25日(金)より全国の映画館で公開されています。総勢50名以上のミュージシャン&ダンサーが参加し、6,000人以上の観客を動員して撮影された本格的なライブシーンは必見です。堂々たるオーラで本作に華を添える小室哲哉の登場シーンにも是非ご注目ください。



会社情報

【Pavilions 株式会社】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:音楽、エンターテインメント事業の企画制作等

【株式会社 SOUND PORT】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について】

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp