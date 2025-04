小室哲哉のアルバム『JAZZY TOKEN』を熟成期間、ワイン樽に直接響かせた至高のワインが「TETSUYA KOMURO STUDIO」先行で受注販売開始

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、証券コード:3823、以下「ワイハウ社」という)の子会社Pavilions株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)およびSOUND PORT株式会社(東京都港区、代表取締役:小室哲哉)は、代表取締役の小室哲哉によるアルバム『JAZZY TOKEN』の音楽を熟成期間のワイン樽に直接響かせた特別なワインが、小室哲哉ファンコミュニティ「TETSUYA KOMURO STUDIO」にて先行受注販売されることをお知らせいたします。

革新的な音楽加振熟成ワイン

オンキヨー株式会社(所在地:大阪府大阪市、代表取締役社長:大朏 宗徳)は音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音や振動に関する技術ノウハウを活かし、山梨県甲州市勝沼のJUNグループのワイナリー「シャトージュン株式会社」との協業により、このユニークなワインを開発しました。

アナログレコードとしてリリースされたアルバム『JAZZY TOKEN』から未収録楽曲を含めた全27曲を、音の振動で加振する機材を直接樽に取り付け、熟成期間の発酵中に響かせるという革新的な製法で誕生しました。

製品の特徴

味わいの特徴(製造元:シャトージュンより)

- 使用葡萄品種:「山ソーヴィニヨン」- ラベルデザイン:『JAZZY TOKEN』のジャケットに合わせたトーン- 個装箱:高級感のあるマット仕上げ- 付属品:「TETSUYA KOMURO STUDIO」ロゴ入りオリジナルワイングラス- 技術認証:「Matured by Onkyo」

音楽加振熟成により、色調に深みが出つつも鮮紅色を保ち、味わいには滑らかさと繊細なニュアンスが現れ、上品な質感を生み出します。風味においては、長期の瓶熟成を経たようなタンニンとアルコールのボディ感が特徴的です。

特筆すべきは香りの開き方で、山ぶどう系の品種とは思えないような華やかなフルーツの香りが現れます。この音楽加振熟成技術は、日本ワインの新たな可能性を開く画期的な醸造方法として注目されています。

販売情報(https://fanicon.net/fancommunities/3914)

「TETSUYA KOMURO STUDIO」先行販売

受注期間:2025年4月25日(金)15:00~5月15日(木)15:00

お届け:2025年6月上旬~順次

販売価格:18,700円(税・送料込)

容量:750ml

一般受注販売(5月16日以降)

販売価格:20,000円(税・送料込)

受注販売先:通販サイト「ONKYO DIRECT」及び秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-/音アニ2号店」

小室哲哉の音楽性とオンキヨーの音響技術、そしてシャトージュンのワイン醸造技術が融合した、まさに芸術品とも呼べるこの特別なワインをぜひお楽しみください。

会社情報

【Pavilions 株式会社】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:音楽、エンターテインメント事業の企画制作等

【株式会社 SOUND PORT】

所在地:東京都港区

代表者:代表取締役 小室 哲哉

事業内容:著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について】

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp