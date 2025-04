【大阪・関西万博】和文化の祭典「WAVISTA―わびすたー」を5月6日に開催決定！海外で活躍するプロパフォーマーによる花魁道中・日舞のパフォーマンスや「和」をテーマにしたファッションショーを実施

彩り Irodorilabo.

堺を拠点に、和文化の魅力を発信する「和文化発信プロジェクト」を展開する彩り(代表:足永美樹)は、大阪・関西万博会場内のフェスティバル・ステーションにて、和文化の祭典「WAVISTAーわびすたー」を令和7年5月6日(火・祝)に開催する。

本イベントは「日常に和を。」をテーマに、国内外のプロパフォーマーや職人が集い、工芸品の販売や職人技の体験、舞踊、パフォーマンス、演奏などを通じて様々な和の魅力を発信するイベント。

令和7年6月30日~7月6日にはexpoメッセでも販売・展示イベントを開催予定

■WAVISTAーわびすたー

「WA (和)」と「VISTA(景色・展望)」を組み合わせた名称であり、

和の美しい風景や文化を体験することを意味している。

この日の為のスペシャルな催しが盛りだくさん!

プロパフォーマーによる本格パフォーマンス

海外を拠点に活躍するプロパフォーマー北川聖子によるこの日の為のスペシャルユニット舞踊和楽器ユニット~傾聖KEISEI~

KEISEI~The art of dance and drum in Kimono~が登場

舞踊家静紀率いる静紀社中

国内外、メディアで活躍する舞踊家静紀プロデュース静紀社中によるスペシャルパフォーマンス

■主催∶彩り(代表:足永美樹)

2019年、ママが子連れで活躍できる場を創出するためにコミュニティを設立し、子連れでも参加できる多様なイベントを開催している。

2019年より「和文化発信プロジェクト」と称し地元住吉区にある住吉大社にて本イベントを開催。

様々な世代が気軽に和に触れ日常に取り入れるきっかけとなるように体験・舞台・販売など多彩な角度からアプローチをしその後商業施設のイベント企画運営、神社や仏閣などで子連れで楽しめるイベント企画や女性が活躍できる場作りを幅広く展開している。

本イベントは動員数が延べ7000人を超え、阪急うめだ本店など様々な場所で好評を博し

全国の職人や和に関わるインフルエンサーが一堂に会するイベントへと成長している。

WAVISTAーわびすたーはエンタメやステージプログラムも入れた新しいコンテンツとして登場し

本年度からは京都・海外でもイベントを開催予定。 大阪・関西万博では約300名と和の祭典を執り行う。

■イベントコンセプト∶

「Neo 和文化」

古き良き日本から現代、未来へ繋ぐステージを中心に和文化や着物に親しみ日本国外の方々へ新たな和の魅力を発信できる催しとして和にまつわる舞台を中心にエンタメやファッションショーも行う。

・ナビゲーター∶FM大阪大塚由美

関西を中心にラジオパーソナリティやイベントMCを中心に活動(現在はFM大阪 「hug+」「こどもてらす」など)

北堀江にフェアトレードショップ【Pamojah】を運営。

ボストン在住プロパフォーマー北川聖子

プロダンサーとして数々のイベントに出演し、北島三郎、東京事変、椎名林檎、東方神起、DAIGOなど多数の著名アーティストのバックダンサーを務め、プロモーションビデオにも出演。

旦那さまはブルーマングループのパフォーマーAdam Erdossy(アダム・エドッシー) 。

イスラエル、サウジアラビア、トルコ、などの中東の国々とヨーロッパ諸国、全15都市を着物で訪問し、世界を舞台に着物文化の普及に励む。

ニューヨーク・マンハッタンにて花魁道中

や松山春まつり総合プロデューサーとして大名武者行列を総指揮。延べ10万人の集客を動員。

ハーバード大学特別講師として学生たちに着物の歴史、文化、そして着付けを指導する経歴を持つ。この日の為に 舞踊和楽器ユニット~傾聖KEISEI~

KEISEI~The art of dance and drum in Kimonoを結成しスペシャルパフォーマンスを行う。

(11∶30-12∶00/14∶00-14∶30(14∶00-は花魁道中・撮影会) )

日本舞踊家静紀社中

日本舞踊家 静紀が率いる日本舞踊グループ静紀社中。

伝統芸能としての日本舞踊の魅力を伝えると同時に、現代に響くアート・エンターテインメントとしてより身近に、

また広く世界中に発信すべく古典・邦楽にとどまらない現代音楽での活動を行っている。

(11∶00-11∶30/13∶30-14∶00/17∶45-18∶15)

着物インフルエンサーモリタマミによる簡単に結べる帯の講座 。

(プロフィール)

和装小物ブランド【Tsubakian】

プロデューサー。

着物をファッションとして楽しむスタイルはSNSで人気を博している。

(トークショー内容) スタイリッシュな着物スタイルの提案と現代に寄り添う帯結びの実演(17∶00-17∶45)

フィナーレ∶ルシヲルタ

(株)まるさんかくしかくが主催するプランド【 ルシヲルタ】。

眠ってしまった着物を現代に蘇らせ、次世代が着れるスーツ、ジャケットとしてアップサイクルし製作している。

本イベントでは 2025年3月に出場したパリコレの再現としてファッションランウェイと、アーティストによる音楽の表現で次世代につなぐ和文化をご提供する。

(19∶30-20∶00)

12ブースの様々な職人の技が光る物販・体験スペース

・カスタムできるスニーカー草履・畳のヘリでできたカスタムできるバッグ

■和文化発信プロジェクト

・協賛企業による提供品も登場

WAVISTA―わびすたー

・開催日時

令和7年5月6日(火・祝)11:00-20:00

・開催場所

大阪・関西万博会場内 フェスティバルステーション(東ゲートを入ってすぐ)

「和文化フェスティバルーWAVISTA(わびすた)」

https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/main-facilities/festival_st/

*各プログラムや内容はWAVISTAーわびすたーインスタグラムよりご覧ください。

詳細を見る :https://www.instagram.com/wavista_nipponculturalexchange

主催者情報∶彩り

詳細を見る :https://www.irodori2020.net/

・問い合わせ先∶irodori20204@gmail.com