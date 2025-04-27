ロングランプランニング株式会社

野伏翔プロデュース×劇団夜想会製作『祖国への挽歌』が2025年8月26日 (火) ～ 2025年8月31日 (日)に三越劇場（東京都 中央区 日本橋室町 1-4-1 日本橋三越本店本館6階）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年4月28日(月)12:00～発売中です。

チケット・詳細はこちら :https://www.confetti-web.com/events/7917

※購入は4月28日(月)12:00～

劇団夜想会公式ホームページ

https://gekidanyasokai.wixsite.com/officialweb

劇団夜想会/YSKプロダクション公式X

https://x.com/yasokai

野伏翔プロデュース・劇団夜想会は、2025年8月、三越劇場にて舞台『祖国への挽歌』を再々演いたします。

主演には、ドラマ『スクール☆ウォーズ』で人気を博し、『クリスマス・キャロル』『フランケンシュタイン』『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』など数々の話題作で主演・出演を重ねてきた俳優 松村雄基。 更には酒井法子、他多彩な顔ぶれで、戦後を懸命に生きた人々の誇りと哀しみを、力強く、そして繊細に描き出します。

初演時に大きな反響を呼んだ本作が、待望の再々演として三越劇場に帰ってきます。

世代を超えて心を打つ人間ドラマに、ぜひご期待ください。

主宰・作・演出野伏翔コメント

映画「ゴッドファーザー」で知られるアメリカのマフィアはイタリア系が主流だが、戦後の一時期モンタナジョーと呼ばれる日系人マフィアが実在した。15歳で宣教師であった父の家を飛び出した彼は、日系人強制収容所、アメリカ陸軍４４２連隊を経て終戦を迎え、戦後日系人によるモンタナファミリーを組織。シカゴマフィアの大物として君臨した。が、やがて上部組織のイタリア系マフィアとの対立を迎える・・・・・・！

青春の野望と恋、派手なアクションシーンやダンスシーンもあるエンターテインメントでありながら、切っても切れない日米の問題にも思いを巡らすこの舞台劇を、是非お楽しみください。

全キャスト発表！

松村雄基 (S)

名高達男 (S)

倉田秀人 (S)

松田優 (S)

多田広輝 (月組)

藤井こうへい (月組)

小倉大和 (S)

津田恭佑 (星組)

土方辰夫 (S)

久保侑大 (S)

伊地知隆彦 (月組)

尾上博史 (星組)

松本大史 (S)

道脇広行 (月組)

鈴木康仁 (星組)

荒井孝 (月組)

杜澤たいぶん (S)

大槻ヒロユキ (月組)

松田ノディ(星組)

原田晃希 (月組)

NAOYA (星組)

南條 裕貴 (S)

紡希創 (S)

前田 貞一郎 (星組)

加賀 聡至 (月組)

久米靖 (星組)

岡田風太 (星組)

東 大源 (月組)

佐野眞一 (星組)

廣瀬智晴 (月組)

笠井涼乃心 (星組)

山本叶多 (星組)

坂田祐将 (S)

小久保宏紀 (月組)

和久瑠輝 (月組)

水野圭悟 (星組)

酒井法子 (月組)

石村とも子 (S)

早瀬久美 (S)

棚橋幸代 (S)

仁科咲姫 (星組)

ERINN (月組)

半井小絵 (星組)

いそなおこ (月組)

西川奈香 (星組)

冨澤菜穂子 (月組)

高杉美羽 (星組)

音咲いつき (S)

望月よしえ (月組)

岩間琴未 (星組)

黒塚日菜 (S)

桑原希世美 (S)

真白望愛 (S)

摩耶 (月組)

浜辺こはる (星組)

葵音 (S)

円城寺なごみ (S)

中沢雪乃 (S)

野木さおり (S)

鵜沼美颯希 (S)

松尾玲奈 (S)

※各キャストの出演日は公演スケジュールをご確認ください

公演概要

『祖国への挽歌』

公演期間：2025年8月26日（火）～31日（日）

会場：三越劇場（東京都 中央区 日本橋室町 1-4-1 日本橋三越本店本館6階）

■STAFF

作・演出 野伏翔

美術 浅井裕子

照明 佐野育子

音響 吉賀俊輔

衣裳 上杉麻美

ダンサー衣裳 有里耕明

振付 中原芳子

アクションコーディネート 潮見勇輝

演出助手 おかのさやか

舞台監督 青木かづき

宣伝写真 鶴田照夫(松村雄基)・両角章司(酒井法子)

宣伝美術 二朗松田

キャスティングプロデューサー 永嶋晶

キャスティング協力 石村昌一

制作 瀬尾里奈

企画・製作 劇団夜想会

■公演スケジュール

2025年08月26日(火) 18:00 月組

2025年08月27日(水) 18:00 星組

2025年08月28日(木) 13:00 星組

2025年08月29日(金) 13:00 月組

2025年08月29日(金) 18:00 星組

2025年08月30日(土) 13:00 星組

2025年08月30日(土) 18:00 月組

2025年08月31日(日) 13:00 月組

※受付開始は開演の1時間前・場内開場は開演の30分前

■チケット料金（税込）

全席指定：S席 9000円 A席7000円 B席 6000円

※車いすでご来場のお客様はこちらのメールよりご予約をお願いいたします。

yasokai.stage@gmail.com

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com