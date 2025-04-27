【一貫150円】1ヶ月で1,000名がご来店！国産生本鮪『赤身』『中トロ』『大トロ』を原価で大放出！｜NEW OPEN『日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店』でOPEN記念祭を開催｜5月1日～5月31日

株式会社ビリオンフーズ

株式会社ビリオンフーズ（本社:東京都港区 代表:中村雄斗）が運営する『日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店』では5月1日(木)～5月31日(土)の期間、国産生本鮪を150円(税込)でお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします。

【一貫150円】国産生本鮪『赤身』『中トロ』『大トロ』を原価で大放出！



4月16日に新規OPENした「日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店」にて、国産の新鮮な生本鮪を一貫150円(税込)でご提供！

上野店にて1ヶ月で1,000名がご来店いただいた大人気イベント！

通常価格では味わえない破格の値段で、鮮度と旨味にこだわった本鮪をご堪能いただけます。



丁寧に目利きされた本鮪は、脂の乗りと旨味が絶品で、口の中でとろけるような食感が特徴です。

鮨職人の技術が光る一貫をぜひこの機会にお召し上がりください。

※お客様の来店状況や入荷状況によっては当日売切れの場合もございます。

【一貫150円(税込)】対象商品

・生本鮪赤身

・生本鮪赤身漬け

・生本鮪中トロ

・生本鮪中トロ炙り

・生本鮪大トロ

・生本鮪大トロ炙り

・ネギトロ手巻き

・とろたく手巻き

※『マグロ尽くし5貫セット』は750円(税込)

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/ninomiya-honatugiten/#/

『日本橋 すし処 二ノ宮』とは？

“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” としてOPENした江戸前寿司屋。



2025年4月16日に本厚木店OがPENいたしました。本格寿司店のコースで提供されるクオリティのお寿司を一貫80円(税込)からお好みでオーダーできます。

新鮮ネタはもちろん、

・シャリ

・わさび

・赤酢

・醤油

にもこだわりぬき、お値段以上の感動をご提供いたします。

すし処二ノ宮の魅力についてはこちらから御覧いただけます。

https://sushi-ninomiya.studio.site/

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/ninomiya-honatugiten/#/

店舗詳細





◆実施店舗

日本橋 すし処 二ノ宮 本厚木店





◆店舗所在地

〒243-0018

神奈川県厚木市中町2-1-18 TRUNK本厚木12F-AB

※本厚木駅北口から徒歩1分





◆ご予約

・Web予約

https://yoyaku.toreta.in/ninomiya-honatugiten/#/

・電話予約

046-259-6926





◆営業時間

・平日

15:00～23:00

・土日祝

12:00～23:00

今すぐ予約 :https://yoyaku.toreta.in/ninomiya-honatugiten/#/

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

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・Instagram

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・YouTube

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・TikTok

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・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://billionfoods.co.jp/recruit