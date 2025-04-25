DMM GAMES¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ÎÊý¸ÂÄê¡ªÂÐ¾Ý¥²ー¥à¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ç1,000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¡ª!
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§Â¼Ãæ Íª²ð¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£DMM GAMES¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥È¥êー¸å¡¢ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¸åÆü1,000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://games.dmm.com/cp/festival/202504-mission/
¢§ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ö¿ÀÉ±PROJECT¡×¡Ö¥ß¥Ê¥·¥´¥Î¥·¥´¥È¡×¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥óÍÅËâÂçÀï¡×¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó -¾¯½÷éº½Ñåºëý-¡×
¢§¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
4/25(¶â)12:00～5/23(¶â)23:59
¢§¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´ü´Ö
4/25(¶â)12:00～5/31(ÅÚ)23:59
¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¨¥ó¥È¥êーÉ¬¿Ü
¢¨¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¢¤ë¤¤¤Ï4/8(²Ð)°Ê¹ß¤ËDMM GAMES²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý
¢¨Google PlayÈÇ/App StoreÈÇ¥¢¥×¥ê¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤â¡¢ÉÕÍ¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1,000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¿ÀÉ±PROJECT
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¾ò·ï
¥²ー¥àÆâ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö·Ñ¾µ¼Ô¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¡ÖÀïÆ®ÎÏ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¡ÖÀïÆ®ÎÏ¡×50000 ÅþÃ£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://kamihime.net/
¸ø¼°X¡§https://x.com/kamihimeproject
(C)2016 EXNOA LLC /¥Æ¥¯¥í¥¹
¢£¥ß¥Ê¥·¥´¥Î¥·¥´¥È
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¾ò·ï
ÄÌ¾ï¥Ñ¥Í¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖFinal¥Ñ¥Í¥ë¡×Á´¤Æ¥¯¥ê¥¢
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://entry-site.minashigo-yusya.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/MNSG_official
(C)2020EXNOA LLC / whomor.inc / AREAREA STUDIO
¢£¥¯¥ê¥à¥¾¥óÍÅËâÂçÀï
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¾ò·ï
¥×¥ì¥¤¥äーLv¤ò70ÅþÃ£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dmm.com/netgame/feature/crimson_youmataisen.html
¸ø¼°X¡§https://x.com/crimson_youma
(C)2020 EXNOA LLC / (C)¥¯¥ê¥à¥¾¥ó
¢£¥¬ー¥ë¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó-¾¯½÷éº½Ñåºëý-
¢§¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¾ò·ï
¡Ö´ÛÄ¹¥é¥ó¥¯¡×40ÅþÃ£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://girlscreation.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/girlscreationPR
(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://games.dmm.com/cp/festival/202504-mission/
DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://games.dmm.com/
DMM GAMES¸ø¼°X¡§https://x.com/dmmolg_com
DMM GAMES¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@dmmgames8743
Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£