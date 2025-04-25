【クミ2025アジア選手権 】日本代表選手が決定：東京2025世界陸上に向けて チームJAPAN71名がアジアへ挑む！

公益財団法人日本陸上競技連盟フォート・キシモト

2025年5月27日（火）～31日（土）にクミ（韓国）で開催される「クミ2025アジア陸上競技選手権大会」へ派遣する日本代表選手団が決定しましたのでお知らせいたします。



本大会はワールドアスレティックス（WA）ワールドランキング規則において、大会カテゴリーGL（国内最高峰のセイコーゴールデングランプリ陸上よりも1つ上のカテゴリー）に該当し、WAワールドランキングによる東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、世界陸上）出場権を獲得するために重要な競技会に位置付けられております。





パリ2024オリンピック競技大会 男子110mハードルで5位入賞の村竹ラシッド（JAL）、ブダペスト2023世界陸上男子110mハードルで5位入賞の泉谷駿介（住友電工）、東京2025世界陸上男子20km競歩日本代表の吉川絢斗（サンベルクス）、女子35km競歩日本代表の梅野倖子（ＬＯＣＯＫ・20km競歩）、前回大会（2023バンコク）金メダリストの柳田大輝（東洋大学・100m）、鵜澤飛羽（JAL・200m）、佐藤拳太郎（富士通・400m）、丸山優真（住友電工・十種競技）、山本有真（積水化学・5000m）、秦澄美鈴（住友電工・走幅跳）、森本麻里子（オリコ・三段跳）など計71名が出場予定です。男子800m日本記録保持者でリマ2024 U20世界陸上競技選手権大会で銅メダルを獲得した落合晃（駒澤大学）、女子800ｍ日本記録保持者で同大会6位入賞の久保凛（東大阪大敬愛高校）はシニアカテゴリーでは初の日本代表となります。東京2025世界陸上での活躍を目指し、チームJAPAN71名がアジアの舞台へ挑みます。

【大会情報】

■大会名：クミ2025アジア陸上競技選手権大会

■大会期間：2025年5月27日（火）～5月31日（土）

■開催場所：クミ（韓国）

【日本代表選手】

>>日本代表選手一覧PDFはこちら

https://www.jaaf.or.jp/files/competition/document/1945-6.pdf

【日本代表オフィシャルサイト】

>>https://www.jaaf.or.jp/teamjapan/(https://www.jaaf.or.jp/teamjapan/)

▼クミ2025アジア陸上競技選手権大会 大会ページ

https://www.jaaf.or.jp/competition/detail/1945/

▼クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手 選考要項

https://www.jaaf.or.jp/news/article/17671/

▼東京2025世界陸上競技選手権大会 トラック＆フィールド種目日本代表選手選考要項

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202412/10_171138.pdf

【東京2025世界陸上】

◆期日：2025年9月13日（土）～21日（日）

◆会場：国立競技場（東京）

◆チケット情報：https://tokyo25-lp.pia.jp/(https://tokyo25-lp.pia.jp/)



▼東京2025世界陸上競技選手権大会 日本代表選手選考要項

https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202403/27_103941.pdf

【セイコーGGP】国立競技場で開催！チケット好評販売中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AVlF-48ALKo ]



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▼出場選手発表第6弾：男子200m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21542/

▼出場選手発表第5弾：男子走高跳・男子走幅跳・女子走高跳・女子三段跳

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21540/

▼出場選手第4弾：男子・女子やり投

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21521/

▼出場選手発表第3弾：男子100m、女子100m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21512/

▼出場選手発表第2弾：男子3000m障害物、女子1500m

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21500/

▼出場選手発表第1弾：男子110mハードル、男子400mハードル、女子100mハードル

https://goldengrandprix-japan.com/2025/news/article/21469/