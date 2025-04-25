Keyreative × Kapowazの共同プロジェクト第2弾「KAP White on Black」キーキャップ、DIGIARTにて予約販売を開始。

三陽合同会社

弊社ECサイトDIGIART（https://sanyollc.com/）にて、2025年4月25日よりKeyreative社とデザイナーKapowazによる共同プロジェクト「KAP Legend System」の最新作となるキーキャップセット「KAP White on Black Doubleshot Cherry Profile Keycap（Base Kit）」の予約受付を開始いたします。

これを記念し、2025年5月31日（土）までにご注文確定いただいた方に限り、10％OFFとなる割引キャンペーンを実施いたします。

Keyreative、「KAP Legend System」とは

Keyreativeは、中国・BIGCAT社傘下のキーキャップ専門ブランドです。高品質な素材とユニークなデザインを特徴とし、世界中のカスタムキーボード愛好家から高い評価を受けています。耐久性に優れたPBT素材や独自の成型技術などを用いた製品づくりで、個性と実用性を両立した製品を多数展開しています。

そして「KAP Legend System」は、KeyreativeとデザイナーのKapowaz氏が共同開発したキーキャップのデザイン制作と共有を効率化するためのオープン設計のプロジェクトとなっており、キー刻印の標準化や製造プロセスの簡素化を実現しました。

第1弾製品「KAP Generation」は数量限定にて販売され、多くの反響をいただきました。今回の「KAP White on Black」はその第2弾にあたり、ファン待望の新作となっています。

商品紹介

第1弾商品：KAP Generation Doubleshot Cherry Profile キーキャップ

KAP White on Blackはkapowaz氏によるモノクロを基調とした配色にパステル調の差し色を組み合わせた、シンプルでありながら遊び心があるデザインが特徴です。Cherryプロファイルを採用し、Cherry MX互換ステムキースイッチを搭載した通常のキーボード、カスタムキーボードに装着可能です。

KAP White on Black Base Kitの配列図

KAP White on Black Doubleshot Cherry Profile キーキャップ

定価：オープンプライス

実勢売価：13,000円前後（税込）

技術仕様

装着可能なキーボード：Cherry MX互換スイッチを搭載したキーボード

互換可能なレイアウト：MX HHKB / 60 / 65 / 75 / 80 / 96 / 98 / 104 / WKL / ISO / 分割スペースバー / 分割BACKSPACE

配列：英語配列

プロファイルタイプ：Cherry

材質：Double Shot PBT（85%）/ABS/PC

キーの数：161（Base Kit）、F13キー付き

分割スペースバーのサイズ：2.0u / 2.25u / 2.75u

キーの厚さ：1.7mm

製造業者：Keyreative

原産国：中国

デザイン：Kapowaz

●DIGIARTでは今後も色々なブランド・製品を通じて、お客様一人ひとりの理想のデスク環境づくりをサポートしてまいります。

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