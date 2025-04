【イベント】グラビティゲームアライズが「東京ゲームダンジョン8」に出展決定！新作を含む4タイトルの試遊が可能！

◆新作を含む全4タイトルが「東京ゲームダンジョン8」にてプレイアブル出展!

グラビティゲームアライズ株式会社

会場では各ゲームの試遊・展示を実施いたします。

イベントにお越しの際は、ぜひグラビティゲームアライズブース(3Y-2ブース)にお立ち寄りください!

【出展タイトル一覧】『Light Odyssey』

光を奪われ闇の世界へと没落してしまった古代文明を舞台に、光を取り戻すため冒険するアクションゲームです。

光と闇をテーマに彩られた世界で、主人公は自分よりはるかに大きな巨人たちを相手に戦っていきます。

【ジャンル】アクション

【プラットフォーム】PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/1902860/Light_Odyssey/

『THE GOOD OLD DAYS』

19XX年の田舎町「アロスティア」を舞台に、父親の借金を返済するために少年「ショーン」が冒険を繰り広げるジュブナイルメトロイドヴァニアです。借金取りに捕らわれた仲間たちを助け出し、4人の力を合わせて時間内にお金を集めよう!

【ジャンル】ジュブナイルメトロイドヴァニア

【プラットフォーム】PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)

【発売日】未定

【価格】未定

【Steam】https://store.steampowered.com/app/2996540/THE_GOOD_OLD_DAYS/

『Aeruta(アルタ)』

『Aeruta(アルタ)』は、島中を冒険するアクションパートと、パン屋の経営シミュレーションパート、二つのゲーム要素を併せ持った2Dドット絵のハイブリッドRPGです。

キツネの少女「チャヤ」を操作して、冒険者としての腕を磨きながらパン屋の商売も繁盛させて勇者を目指そう!

【ジャンル】ダンジョン探索 ×パン屋経営 ハイブリッドアクションRPG

【プラットフォーム】PC(Steam)

【対応言語】日本語・英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)

【発売日】アーリーアクセス:2024年5月16日(木) / 正式版:2025年秋予定

【価格】1,400円

【Steam】https://store.steampowered.com/app/2286780/Aeruta/

【公式X】https://twitter.com/Aeruta_official

【公式サイト】https://aeruta.startgravity.jp/

『Twilight Monk』

広大なフィールドを自由に探索するメトロイドヴァニアと武術が融合した2.5DアクションRPGです。

古き修行僧の最後の継承者「ラジエル」を操作し、闇に包まれてしまった世界「スペリア」を探索しながら、世界を脅かす邪悪な存在「ダークスプライト」を倒す冒険へと旅立ちます。

【ジャンル】2.5DアクションRPG

【プラットフォーム】Nintendo Switch(TM) / PC(Steam)

【対応言語】韓国語、英語、日本語、中国語(簡体字/繁体字)、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語(全12言語)

【発売日】2025年3月27日(木)

【価格】2,200円

【Steam】http://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/

【公式サイト】https://twilightmonk.startgravity.jp/

【公式X】https://x.com/TwiMonk_Game

◆イベント情報

名称:東京ゲームダンジョン8

会場:東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階展示室

会期:2025年5月4日(日)12:00-17:00

公式サイト:https://tokyogamedungeon.com/

グラビティゲームアライズブース:3Y-2

※入場にはチケットが必要です。購入方法、価格などは公式サイトでご確認ください。

会社情報

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

START with GRAVITY

『START with GRAVITY』は、

魅力的でおもしろいコンシューマ・インディゲームを企画・開発・発掘し、

最高に楽しいゲームエンタテインメントを

世界中に展開・発信していくプロジェクトです!

URL:https://startgravity.jp/

本情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)SSUN GAMES ALL Rights Reserved. Published by Gravity Co., Ltd.

(C)Yokogosystems Co., Ltd. (C) Gravity Co., Ltd. & (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. All rights reserved.

(C)FromDawn Games Ltd. All rights reserved. (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

※ (C)Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。