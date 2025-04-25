HANA¤ÎNAOKO¡¢KOHARU¡¢YURI¤¬¼«¿È¤òÉ½¤¹¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØROSE¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë4Æü´Ö¡ªFM NACK5¡ØALL The Feels¡Ù
FM NACK5¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î½µÂØ¤ï¤ê¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØALL The Feels¡Ù¡£
4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢HANA¤ÎNAOKO¡¢KOHARU¡¢YURI¤¬¥»¥ì¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö¡£
£´·î28Æü～30Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤òÉ½¤¹¶Ê¤Çºî¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ç¤¢¤ë5·î1Æü¤Ï¡¢
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØROSE¡Ù¤òÆÃ½¸¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls¡×¤Î»×¤¤½Ð¥Èー¥¯¤ä¡¢³Ú¶Ê¡ÖROSE¡×¤ÎMVÎ¢ÏÃ¤ä
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢HANA¤Î¥Èー¥¯¤ÈÁª¶Ê¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë4Æü´Ö¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ü³ÆÍËÆü¤ÎÆâÍÆ¡ü
4·î28Æü¡Ê·î¡Ë ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥Æー¥Þ ¡ÖNAOKO¡× ¡¡¡¡
4·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥Æー¥Þ ¡ÖKOHARU¡× ¡¡ ¡¡¡¡
4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥Æー¥Þ ¡ÖYURI¡×
5·î01Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥Æー¥Þ ¡ÖHANA¡×
ÈÖÁÈ¡¡¡§¡¡¡ØALL The Feels¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ Ëè½µ·îÍËÆü～ÌÚÍËÆü 23:00～23:30
ÊüÁ÷¶É¡¡¡§ FM NACK5
½Ð±é¼Ô¡¡¡§HANA
ÈÖÁÈHP¡§https://www.nack5.co.jp/program/allthefeels/
ÈÖÁÈX¡§https://twitter.com/feels795¡ÊSNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôfeels795¡×¡Ë