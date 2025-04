GW充実大作戦!!家でじっくり派も、移動時間にサクッと派も満足できる400作品以上の韓国・アジアコンテンツがこの春“Channel K”で60日間見放題に!

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、2025年4月25日(金)~2025年5月8日(木)までにPrime Videoのサブスクリプション「韓国ドラマ&エンタメChannel K」(以下「チャンネルK」)へ新規ご登録いただいた方を対象に、GWを彩る全400作品以上の韓国・アジアコンテンツを60日間無料でお楽しみいただける特別なキャンペーンを開催いたします。

「チャンネルK」とは、Prime Videoのサブスクリプションでドラマ・映画・音楽・バラエティなど韓国を中心としたエンタメコンテンツを月額550円(税込)で楽しめる、注目のインターネット専用チャンネルです。

通常は新規ご登録につき14日間無料でのお試し視聴が可能となっています。しかしこのGW、おうちでたっぷりと韓国コンテンツ三昧を予定されている方はもちろん、まだ何をして過ごすか検討中の方や、お出かけの移動時間を有効活用したいと考えていらっしゃる方など!皆さまのスタイルに寄り添い、より気軽にそしてお得に韓国・アジア作品をお楽しみいただくことで充実したGWをお過ごしいただきたいという願いから4月25日(金)~5月8日(木)までの間に「チャンネルK」に新規でご登録いただいた方を対象に、現在配信中の400以上の全コンテンツを60日間限定で無料ご視聴いただける特別なキャンペーンをご用意いたしました!

チャンネルKでは、韓国ドラマブームの火付け役である「冬のソナタ」をはじめ、今なお衰えることなく根強い人気を誇る時代劇「宮廷女官チャングムの誓い」「イ・サン」といった絶賛BSにて放送中の不朽の名作に加え、北朝鮮の女性軍人と韓国のトップアイドルが繰り広げる“恋と南北統一プロジェクト”という前代未聞のテーマで描かれた大注目作「マイ・ミリタリー・バレンタイン」や、シングルファーザーが思春期の娘と新たな恋に奮闘する韓国の王道とも言えるホームドラマジャンルの話題作「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」といった見放題独占配信中の作品など、韓国ドラマファンにとってはたまらない作品が勢ぞろい。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved

さらに、「財閥家の末息子~Reborn Rich~」や「涙の女王」などに出演し現在は音楽番組「SBS人気歌謡」でMCを務めているライジングスター俳優のムン・ソンヒョンと人気ボーイズグループ“CIX”のメンバーであるヒョンソク、今大注目の2人が共演を果たした痛快学園ドラマ「理事長は不良高校生!?」をはじめ5月1日より配信をスタートする今月の新作も、もちろん無料で見放題!

この機会にぜひ、ここでしか観ることのできない作品やもう一度観たい名作を、60日間無料キャンペーン中にチェックしてみてください。

■GW充実大作戦!! Channel K 60日間無料キャンペーン

・詳細はこちら(https://channelk.jp/news/?uid=223&mod=document)

・Amazon配信ページはこちら(https://amzn.to/4jNYQUE)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/offers/ref=atv_3p_cha_c_KbWX4r_HS325de7_1_1?tag=channelk0d-22&language=ja_JP&benefitId=channelkjp)

Licensed by KBS Media Ltd. (C) Login:BPM. All rights reserved

●<Channel K厳選ドラマ3選>60日間無料キャンペーン中、お得に観るべき!

1. 心温まるファミリードラマ「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」

<家族のために働くシングルファーザーが育児に恋に大奮闘!>

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

主人公は、10年前に失踪した妻の帰りを待ちながら一人娘のジャンディ(キム・シウン)と共に義実家で暮らす30代の父親ガンサン(ソ・ジュニョン)。惣菜店と介護士の仕事を掛け持ちし、シングルファーザーとしてジャンディを大切に育てる彼ですが、思春期真っ只中の娘に手を焼く毎日。騒動を起こしてばかりの義理の家族や実父の存在に頭を悩ませながらも家族のために働いていたある日、娘のアートスクールの先生であり大企業の養子でもあるミレ(ユン・ダヨン)と出会い好意を持ちます。学歴から財力まで兼ね備えているうえに、彼女の初恋の人まで現れたことで、自分には到底叶わない恋だと諦めようとするガンサンですが…。

“ガンサンとジャンディの親子愛に泣かされた”、“家族の絆が丁寧に描かれていて、温かい気持ちになれる”といった視聴者からの称賛の声も続出し、ガンサンとミレの恋模様はもちろん、時には衝突しながらも成長していく親子の姿に思わず涙してしまうこと間違いなしの作品「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」。現在、BS日テレにて毎週月曜~金曜15時より放送中の該当話を、チャンネルKでは毎週金曜16時に一挙見逃し公開中。毎日観進めたい方も一気見したい方も、ご自身のライフスタイルに合わせてお楽しみいただけます。

■「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」<TV放送版>が60日間無料!

配信ページはこちら(https://amzn.to/4cMxHz7)

2. 前代未聞の南北統一プロジェクトを描いた「マイ・ミリタリー・バレンタイン」

<アイドルと女性軍人が繰り広げるロマンス・アクション!>

(C) SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved

韓国の大人気アイドルグループ“FITA”のリーダーで、トップスターとして活躍するミリタリーオタクのロイド(キム・ミンソク)が、ひょんなことから北朝鮮特殊部隊のエース、ヨンオク(ナム・ギュリ)と出会ったことで運命の歯車が動きだす…。

劇的に南北終戦宣言が妥結され、統一に向けて建設されたスマート都市“平和(ピョンファ)市”での祝賀公演を終えたロイドでしたが、なんと会場で爆弾テロの騒ぎが発生。運悪く、爆弾を捜索していたヨンオクと出会ったことでテロ犯に間違われた彼は、その場に居合わせた記者たちによってスキャンダルにまで巻き込まれてしまいます。その後スキャンダルを避けるために、半強制的に“南北連合軍”に入隊することとなった彼ですが、なんとそこで部隊の教官であるヨンオクと上官と部下として再会することに…!

トップアイドルと女性軍人という予測不可能なラブストーリー展開とアクションが全12話でサクッと楽しめるイチ押し作品です。

■「マイ・ミリタリー・バレンタイン」が60日間無料!

配信ページはこちら(https://amzn.to/44bpNx6)

3. チャンネルK週間視聴ランキング“イルイルジャンル”1位!「嵐の女」

<地獄に突き落とされた女が巻き起こす嵐のような復讐劇!>

(C)2014-5 MBC

夫と愛のない結婚生活をおくるヘビン(コ・ウンミ)はある日、ムヨン(パク・ジュニョク)と出会い、彼が過去に亡くした昔の恋人と瓜二つであることに衝撃を受け、ほどなくして二人は不倫関係となります。しかしその後、ヘビンはムヨンが友人ジョンイムの夫であることに気付き、ジョンイムもまた二人の関係を知ってしまいます。そして傷心のジョンイムに追い打ちをかけるかのように、娘のソユンが階段から落ちて意識不明の重体に。この件は事故と判断されますが、実はヘビンの娘ミンジュが突き落とし、ヘビンが金の力で関係者に口止めをしていたのです。

事が明らかになる不安とジョンイムへの嫉妬心から、ジョンイムを陥れようとするヘビン。その結果、ジョンイムは無実の罪をなすりつけられ、刑務所へ送られてしまいます。2年後、出所したジョンイムは愛するソユンと再会するも、更なる悲劇が彼女を待ち構えていて…!?

今月より配信を開始した本作ですが、なんと直近2週間連続で“イルイル”ジャンルにて視聴ランキング1位を獲得するほど、チャンネルK視聴者から熱い人気を集めています。

悲劇と復讐が繰り返されることで描かれる“生き地獄”の結末を見届けませんか?

■「嵐の女」が60日間無料!

配信ページはこちら(https://amzn.to/44EYY4j)

チャンネルKでは、5/8までの新規ご登録で上記でご紹介した作品を含む全400作品以上が60日間無料で見放題!ぜひ、韓国・アジアコンテンツとご一緒に充実したGWをお過ごしください。

●チャンネルKについて

「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Prime Videoのサブスクリプションで韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」、「BLACKPINK HOUSE」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん!「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「ロマンスヴィラン」や「彼女が殺した」、「私の30歳」、「血のゲーム-廃墟脱出編-」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、通常どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

・公式Xはこちら(https://x.com/ChannelK_PR)

・配信ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?ie=UTF8&benefitId=channelkjp&mrntrk=slid__pgrid_105607944374_pgeo_1009309_x__adext__ptid_kwd-940872753058&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgPfOFEq9k-JOVPzz64OhLcB2nWYEYzQxQ0-lDK4z0yaW6T7Zc_labBoCd34QAvD_BwE&linkCode=sl2&tag=channelk0d-22&linkId=a1a63f0bb629aad0716d7aaf9f7e2c38&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)