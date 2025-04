¡Ö¥ìー¥·¥ó¥°¥ß¥¯ 2025Ver.¡×POP UP STORE in 22¥«¥ìー³«ºÅ·èÄê¡ª±þ±çÃÄ¥â¥Áー¥Õ¤Î¾¦ÉÊ¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¡ª¡ª

株式会社マズル

■イベント概要

昨年に続き今年も「レーシングミク 2025Ver.」POP UP STOREin 22カレー開催決定!

イラストレーター望月けい氏のイラストを使用した商品を先行販売!

応援団をテーマにしたドリンクやフードメニューもご用意してお待ちしております。

■開催詳細

2025年5月2日(金)~6月1日(日)

場所:東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

※休業日:水曜

22カレー公式X (@22Curry_shop)にて発信の営業日カレンダーをご確認ください。

■カフェメニュー

■Food

・Fight!GSRカレー(中辛) 1,650円(税込)

・オーバーテイク!ちょい辛キーマカレー(辛めの中辛) 1,650円(税込)

・レーシングミクのデザートチュロスバー(抹茶味) 1,210円(税込)

・レーシングミクのビターなオペラケーキ&ベリーソース添え 1,320円(税込)

・ミクサポテト2025Ver. 770円(税込)

・トリの唐揚げ2025Ver. 880円(税込)

■Drink

・レーシングミクの元気満タン!エナジードリンク 880円(税込)

・レーシングミクの快晴ブルーソーダ 880円(税込)

・レーシングミクのつぶつぶいちごオーレ 880円(税込)

・レーシングミクのひんやりアイスティー 880円(税込)

【カフェメニュー注文特典】

メニュー1品ご注文につき、「特製コースター」(全6種)をランダムで1枚プレゼント!

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます

※特典の不良交換のご対応はできかねます



■商品ラインナップ

・レーシングミク2025 ver. Drink缶バッジ

全7種 BOX7個入り ブラインド仕様

1PACK 550円(税込)

1BOX 3,850円(税込)

※お一人さま1会計につき3BOX(21PACK)まで

・レーシングミク2025 ver. つながるアートCollection

全2種

各3,850円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・レーシングミク2025 ver. 刺繍バッジ

全1種

715円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・レーシングミク2025 ver. カトラリースタンド

全4種

各1,760円(税込)

※お一人さま1会計につき各3点まで

・レーシングミク2025 ver. スプーン2025

全1種

990円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・レーシングミク2025 ver. カレープレート

全1種

2,750円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

・レーシングミク2025 ver. ファイトカレー

全1種

972円(税込)

※お一人さま1会計につき3点まで

【商品購入特典】

1会計、税込2,500円お買い上げごとに「特製カード」(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

【マズルオンラインショップ】

注文受付期間:2025年6月14日(土)10:00~7月7日(月)23:59

お届け予定:2025年7月下旬

※在庫限りの商品がございますので、あらかじめご了承ください

※商品のお届け予定は状況により前後する場合がございます

イベント特設ページ:https://www.muzzle.co.jp/hatsune-miku/20250502_22curry/

22カレー公式X:https://x.com/22Curry_shop

マズルオンラインショップ:https://shop.muzzle.co.jp/

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト