いま、国内外から最も注目を集める建築家・永山祐子、初の写真集『永山祐子作品集 建築から物語を紡ぐ』5月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『永山祐子作品集 建築から物語を紡ぐ』を、2025年5月に発売いたします。

『永山祐子作品集 建築から物語を紡ぐ』書影2025年大阪・関西万博で2つのパビリオンを設計！

近年、ビッグプロジェクトを次々に手がけ、いま、国内外から最も注目を集める建築家。各地の現場を回り、時に国や企業を説得し、所員のボスとして、二児の母として、獅子奮迅の活躍を続ける永山祐子の原動力とは。





大阪・関西万博の2のパビリオン（ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartier／パナ ソニック グループパビリオン「ノモの国」）はもちろん、LOUIS VUITTON 大丸京都店、豊島横尾館など初期の代表作から、近作のドバイ万博日本館、東急歌舞伎町タワー、松坂屋名古屋店、そして、進行中のTOKYO TORCH Torch Towerまで多数収録。さらに、Recipe（レシピ）ページではプロジェクト発想の源や貴重なエピソードを記しています。寄稿収録：五十嵐太郎（建築史家・建築評論家）

私の見立てで紡がれた物語はまた先の未来、誰かに“編集”されるだろう。

そうやってその時代その時代に読み取られ重ねられていくことで連綿と続いていく。

もはや誰のものでもないその建築が一人称の物語といえる。

永山祐子

◆本書イメージ

＜目次＞

東急歌舞伎町タワーLOUIS VUITTON 大丸京都店豊島横尾館JINS PARK 前橋ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartierパナ ソニック グループパビリオン「ノモの国」AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY丘のある家

・確かにありそうなもの

・表層の可能性

東急歌舞伎町タワー／LOUIS VUITTON 大丸京都店／豊島横尾館／JINS PARK 前橋／

女神の森セントラルガーデン／TOKYO TORCH Torch Tower

・動く建築｜リユース

2020年ドバイ国際博覧会日本館／ウーマンズパビリオン in collaboration with Cartier／

パナソニックグループパビリオン「ノモの国」／うみのハンモック

・都市、街と商業

松坂屋名古屋店／松坂屋名古屋店会員制ラウンジ／AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY／

URBANPREM 南青山／明るい窓／ソラトカゼト 西新井／西武渋谷店 A館・B館 5階

・建築を形づくる光

玉川高島屋S・C グランパティオ／afloat-f／ANTEPRIMA 六本木／VOGUE Wedding Salon／

Sisii

・生きた保存

カヤバ珈琲／木屋旅館／積善館／山名八幡宮

・人格をもつ住宅

丘のある家／勝田台のいえ／西麻布のいえ／膜屋根のいえ／展示壁のいえ／対角のいえ／東屋／

TOPAZ 新御徒町

・形と純粋に向き合う｜プロダクト

NS by NOUSAKU 能作／FUWARI／P sofa／TALIESIN LIGHT／玉響厨子

・人間の生の営み｜アート

specimen of treasure宝物標本箱 | DEROLL Commissions Series 1:箱／2021#Tokyo Scope |

DESIGNART TOKYO 2018／DROP | HOKUTO ART PROGRAM ed.1

寄稿：現象をもたらすかたち（五十嵐太郎）

データシート

＜著者プロフィール＞

永山祐子（ながやまゆうこ）

1975年東京生まれ。1998年昭和女子大学生活美学科卒業。1998-2002年青木淳建築計画事務所勤務。2002年永山祐子建築設計設立。2020-2024年武蔵野美術大学客員教授。2023年グッドデザイン賞 審査副委員長に就任、現在に至る。

建築家・永山祐子 講演会「建築から物語を紡ぐ」

開催日 2025年5月16日（金） 19:00～20:15（開場 18:30）

会場 中之島公会堂 大集合室ホール（大阪市北区中之島1丁目1番27号）

詳細はこちら https://peatix.com/event/4355181?lang=en-us

＜書籍情報＞

『永山祐子作品集 建築から物語を紡ぐ』書影

書名：永山祐子作品集 建築から物語を紡ぐ

著者：永山祐子

発売日：2025年5月

仕様：B5 仮フランス装 総224頁

定価：3,960円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4051-4

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140516/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18210298/

＜好評関連書籍＞

書名：建築家・内藤廣 BuiltとUnbuilt 赤鬼と青鬼の果てしなき戦い

著者：内藤 廣

発売日：2023年10月

仕様：B5変形判 並製 総384頁（オールカラー／コデックス装／観音ページ2セット有）

定価：4,290円（10%税込）

ISBN 978-4-7661-3834-4

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766138341/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17622110/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000084584.html

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