TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』より、エミリアのふわぷちデフォルメフィギュアが予約受付開始！
株式会社セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュア製品として、「Re:ゼロから始める異世界生活 ふわぷち デフォルメフィギュア エミリア」を、2025年4月25日(金)11時より「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付を開始いたします。
「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化しています。
この「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアにしました。「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュアを、ぜひお手元にお迎えください。
「S-FIRE」公式サイト内製品ページ
●Re:ゼロから始める異世界生活 ふわぷち デフォルメフィギュア エミリア
https://s-fire.net/products/4582733445793
■「ふわぷち デフォルメフィギュア」の特徴
１. 三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにフィギュア化！
２. 両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、表情チェンジ！とっかえっこもできるよ！
３. 顔の向きや手を動かして、自由にポージング！
４. いっしょにお出かけしやすい手のひらサイズ！
＜製品概要＞
●Re:ゼロから始める異世界生活 ふわぷち デフォルメフィギュア エミリア
・予約受付期間 ：2025年4月25日11:00～2025年7月27日23:59
・お届け予定 ：2026年1月
・仕様 ：ABS,PVC
・サイズ ：全高約8cm
・価格 ：3,080円（税込）
・対象年齢 ：15歳以上
・発売元 ：株式会社セガ フェイブ
・権利表記 ：designed by 三月八日
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
「S-FIRE」公式X（Twitter）：https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL
「S-FIRE」公式Instagram：https://www.instagram.com/s_fire_official/