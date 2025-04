HYBE IM「星になれ ヴェーダの騎士たち」新ヴェーダの騎士「ドロテア」を追加！★5ヴェーダの騎士「アモール」も再登場！

株式会社HYBE JAPAN- 火属性アタッカー「ドロテア」登場、雷属性タンカー「アモール」も復刻- PvPコンテンツ「軍神の戦場」、PvEコンテンツ「深淵の悪夢」のリニューアル実施- 自動星援・一括強化機能の拡張など、様々なユーザビリティ向上仕様強化- 各種豪華報酬が獲得できるゴールデンウィーク特別イベントも順次スタート!

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業部門であるHYBE IM(所在地:韓国ソウル、代表取締役:チョン・ウヨン)は、同社がパブリッシングをし、FLINT(代表:キム・ヨンモ)が開発した新作ゲーム「星になれ ヴェーダの騎士たち」にて、新ヴェーダの騎士「ドロテア」を追加し、PvP&PvEコンテンツリニューアルなど、様々なシステム改善を含むアップデートを実施したことを発表しました。



4月24 日実装 アップデート内容_パッチノート

https://astra.hybeim.com/ja/news/update/1758

今回のアップデートで新たに登場する★5ヴェーダの騎士「ドロテア」は、長銃(大型弓)を使用する火属性のアタッカーです。

「ドロテア」は敵を攻撃すると「印」を付与することができ、「印」が付与された敵を攻撃すると、「印」を解除し、自身に「熱気」を蓄積する能力を持ちます。

「熱気」が最大値に達すると「過熱」状態となり、強力な爆発攻撃で敵を殲滅します。

一般スキル「爆撃支援」は、指定位置に爆撃支援を要請し、範囲内の敵にダメージを与えるとともに「印」を付与します。さらに、固有スキル「炸裂の爆発」は、敵に向けて炸裂する爆弾を投下して大ダメージを与え、爆弾が投下された範囲に「悲惨な火炎地帯」を生成します。「悲惨な火炎地帯」の範囲内にいる敵は火属性のダメージを受け、攻撃を受けても解除されない「強化印」が付与されます。

また、生命力に基づき攻撃力と防御力を切り替え、味方のダメージを代わりに吸収する★5ヴェーダの騎士「アモール」も再登場いたしました。

■PvPコンテンツ「軍神の戦場」、PvEコンテンツ「深淵の悪夢」のリニューアル実施

PvPコンテンツ「軍神の戦場」は、リニューアルによりデイリー報酬が大幅に増加し、様々なヴェーダの騎士が活躍できるように編成ルールも調整されました。前シーズンで活躍した騎士のうち一部の騎士は、休憩のため、今シーズンでは編成できなくなります。

除外対象の4体の騎士は毎シーズンランダムに決定され、編成画面や下部のアイコンから確認できます。

また、PvEコンテンツ「ヴェーダの悪夢」では、通常の「ヴェーダの悪夢」と「深淵の悪夢」を切り替えることができる「モード選択ボタン」が追加されました。これにより、「深淵の悪夢」のステージを直接選択してプレイできるようになりました。

5月1日からはプレイ状況に応じて追加報酬が支給される「黒い深淵パス」も追加される予定です。

■自動星援・一括強化機能の拡張など、様々なユーザビリティ向上仕様強化

ユーザビリティ向上のため、「一括強化」機能がヴェーダの騎士および装備強化全般に拡大されました。また、「光輪」「エルシード」「創世の武具」の星援画面には、所持している財貨を使用して、選択した装備を獲得するまで星援を行う「自動星援」仕様が追加されました。

■特別イベント開催

ゴールデンウィークを記念して、「5月ログインボーナス 感謝の気持ちと報酬がいっぱい!」をはじめ、様々なゲーム内イベントが順次開催となります。「幸運に満ちる冒険」、「幻影の疾走」、「特別物資輸送作戦」、「ハロルドの消えた知識」などのミッションベースのコンテンツが開催されます。

さらに、各種コンテンツパスからは★5装備、魔法付与スクロールなどの豪華報酬を獲得することができます。

他にも「光輪」と「エルシード」の再錬段階が7段階まで拡張され、さらなる強化ができるようになり、一部の遺物のステータス強化、「影の海域」「太古の巨人」コンテンツのバランス調整など様々なアップデートが行われました。

「星になれ ヴェーダの騎士たち」の詳細については、公式サイトからご確認いただけます。

「星になれ ヴェーダの騎士たち」関連URL

公式サイト:https://astra.hybeim.com/ja/main

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@knightsofvedaJP

Discordチャンネル:http://discord.gg/cSq9NZPCeU

X(Twitter):https://x.com/Hoshininare_JP



「星になれ ヴェーダの騎士たち」について

「星になれ ヴェーダの騎士たち」は、2024年4月2日にサービス開始したベルトスクロールアクションRPGゲームです。

80~90年代を風靡したベルトスクロールアクションゲームの面白さを現代的にアレンジし、直観的な2Dアクションの強みを最大限に生かすことでアクションクオリティを構築しています。

また、ストーリーテリングとリアルなゲーム環境演出のために、5万7000字にも及ぶ台詞と200カット以上のシーンが、日本国内トップクラスの声優たちのフルボイスで製作されています。

また、中世名画風の独創的なアートスタイルや緻密な世界観の設定、精巧にデザインされた美しいキャラクターたちも本作品の面白さを倍増させる要素となっています。

完成度の高いゲームシステムで、2DアクションRPGジャンルの頂点を目指していきます。

HYBE IMについて

HYBE IMは、エンターテインメントをライフスタイルに取り入れて楽しめるゲーム開発や世界中のゲームユーザーとの交流を実現するパブリッシング事業を展開し、HYBEのエンターテインメント事業領域を拡張しています。

さらに、HYBE IMが保有している先端インタラクティブメディア・テクノロジーにHYBEの本質である音楽とアーティスト、エンターテインメント要素を組み合わせてシナジーを創出し、ユーザーに新しい観点と体験を提供する多様なコンテンツとサービスを提供します。

