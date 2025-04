大ヒット香港映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」のグッズが多数発売決定！

松竹株式会社

松竹株式会社が運営している通販サイト松竹ストア内の映画・アニメグッズの通販ショップ松竹ストア内「Froovie」にて、大ヒット香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』のグッズが4月25日(金)午前10時より予約販売が開始されます。

今回予約が開始される商品は、龍捲風が営む理髪店の看板のキーホルダーや、理髪店のロゴを入れた劇中モチーフのタオルなど、龍兄貴好きにはたまらないアイテムの他、龍捲風や陳洛軍が劇中で揚げる「凧」をほぼ実寸サイズで表現。

その他、劇中に登場する看板や作品ロゴを使用したステッカーセット、四仔がつけている仮面のキーホルダー、洛軍と信一が使用している武器をモチーフとした武器キーホルダーセットなど、作品の世界観を楽しめるアイテムから、普段使いができるアイテムまで幅広く揃っています。そして作中でも屈指の人気「龍捲風」のキューピーも登場!

煙草を手に持ち佇んでいる姿をかわいく表現しています。

まだまだ盛り上がりが続く『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』、このグッズでぜひ仲間と楽しんでください!

販売サイトはこちら

https://store.shochiku.co.jp/shop/c/ctwiwar/

グッズ一覧

・龍城髪廊キーホルダー

・ステッカーセット

・龍城髪廊 フェイスタオル

・四仔の仮面キーホルダー

・武器チャーム(洛軍&信一)

・凧

・マスコットチャーム(龍捲風)

※添付画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

その他商品情報や、受注期間およびお届け期間などの情報は、FroovieのTwitterにて順次公開されるので、こちらを要チェック。

「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」は全国で公開中。

予約販売開始:4月25日(金)午前10時より

商品のお届け時期:7月中旬頃を予定

※マスコットチャームのみ、9月末から順次お届け予定

コピーライト表記:(C)2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

映画・アニメグッズの通販ショップ「Froovie」

(https://store.shochiku.co.jp/shop/froovie/)

Twitterアカウント

(https://twitter.com/Froovie)