【徳島市】まちづくり活動の新たな挑戦を応援します！

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徳島市

　豊かな自然に恵まれた徳島のまちでは、行政・市民活動団体・地域団体・学校・企業など、様々な立場の人々が活動しています。この度、多様な主体が取り組むまちづくり活動を支援することを目的とし、「まちづくりチャレンジ補助金」の募集を行います。



令和6年度採択事業の様子

■募集期間


令和7年4月25日(金曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで



■募集コース




■申請方法


1　次に掲げる書類を揃え、徳島市市民協働課に申請してください。


（1）　徳島市まちづくり チャレンジ補助金 交付申請書（様式第1号）


（2）　徳島市 まちづくりチャレンジ補助 金 事業実施計画書（様式第2号）


（3）　徳島市まちづくりチャレンジ補助金事業収支計画書（様式第3号）


（4）　徳島市まちづくりチャレンジ補助金 団体 名簿（様式第4号）（注）若者チャレンジコースのみ


（5）　会則 ・定款・規約その他これに類するもの


（6）　提案する事業に関する資料


2　前項に規定する書類を持参、郵送または電子メールで提出してください。


　提出先 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地


　徳島市役所 市民協働課 徳島市役所9階


　メールアドレス simin_kyodou@city-tokushima.i-tokushima.jp



■申請前相談


事業の内容や書類の書き方等の相談を、個別に受け付けます。


（1）　受付期間　令和7年4月25日（金曜日）から令和7年5月30日（金曜日）まで


（2）　日時　　　希望者と相談の上決定（1回あたり30分程度）


（3）　場所　　　徳島市まちづくり協働プラザ（アミコ東館7階）


（4）　内容　　　申請内容の企画立案や、各種様式の記載内容や書き方についてなど


（5）　参加方法　完全予約制。徳島市市民協働課に電話又は電子メールで予約を行ってください。


　　　　　　　　 なお、電子メールで予約する場合は、次の文章を作成し送信してください。


　　　　　　　　　（メールの件名）　個別相談の予約


　　　　　　　　　（メールの内容）　団体名 、予約希望の候補日時、相談希望内容等


（6）　担当　　　徳島市市民協働課及び徳島市まちづくり協働プラザ



■要綱及び要領


　徳島市公式ＨＰ(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/shiminkatsudo/npototonokyodo/kyoudoseido/20250425.html)からダウンロードしてください。



■関連リンク


　徳島市まちづくりチャレンジ補助金(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/shiminkatsudo/npototonokyodo/kyoudoseido/20240701.html)



令和6年度採択事業の様子

お問い合わせ先


〒770-8571 徳島市幸町２丁目５番地


徳島市市民文化部市民協働課


電話 ０８８-６２１-５５１０


FAX ０８８-６２１-５５１１


Mail simin_kyodou@city-tokushima.i-tokushima.jp