【徳島市】まちづくり活動の新たな挑戦を応援します！
豊かな自然に恵まれた徳島のまちでは、行政・市民活動団体・地域団体・学校・企業など、様々な立場の人々が活動しています。この度、多様な主体が取り組むまちづくり活動を支援することを目的とし、「まちづくりチャレンジ補助金」の募集を行います。
令和6年度採択事業の様子
■募集期間
令和7年4月25日(金曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで
■募集コース
■申請方法
1 次に掲げる書類を揃え、徳島市市民協働課に申請してください。
（1） 徳島市まちづくり チャレンジ補助金 交付申請書（様式第1号）
（2） 徳島市 まちづくりチャレンジ補助 金 事業実施計画書（様式第2号）
（3） 徳島市まちづくりチャレンジ補助金事業収支計画書（様式第3号）
（4） 徳島市まちづくりチャレンジ補助金 団体 名簿（様式第4号）（注）若者チャレンジコースのみ
（5） 会則 ・定款・規約その他これに類するもの
（6） 提案する事業に関する資料
2 前項に規定する書類を持参、郵送または電子メールで提出してください。
提出先 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 市民協働課 徳島市役所9階
メールアドレス simin_kyodou@city-tokushima.i-tokushima.jp
■申請前相談
事業の内容や書類の書き方等の相談を、個別に受け付けます。
（1） 受付期間 令和7年4月25日（金曜日）から令和7年5月30日（金曜日）まで
（2） 日時 希望者と相談の上決定（1回あたり30分程度）
（3） 場所 徳島市まちづくり協働プラザ（アミコ東館7階）
（4） 内容 申請内容の企画立案や、各種様式の記載内容や書き方についてなど
（5） 参加方法 完全予約制。徳島市市民協働課に電話又は電子メールで予約を行ってください。
なお、電子メールで予約する場合は、次の文章を作成し送信してください。
（メールの件名） 個別相談の予約
（メールの内容） 団体名 、予約希望の候補日時、相談希望内容等
（6） 担当 徳島市市民協働課及び徳島市まちづくり協働プラザ
■要綱及び要領
徳島市公式ＨＰ(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/shiminkatsudo/npototonokyodo/kyoudoseido/20250425.html)からダウンロードしてください。
■関連リンク
徳島市まちづくりチャレンジ補助金(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/shiminkatsudo/npototonokyodo/kyoudoseido/20240701.html)
令和6年度採択事業の様子
お問い合わせ先
〒770-8571 徳島市幸町２丁目５番地
徳島市市民文化部市民協働課
電話 ０８８-６２１-５５１０
FAX ０８８-６２１-５５１１
Mail simin_kyodou@city-tokushima.i-tokushima.jp