「JILL by JILL STUART × LIONS コラボシリーズ」コラボユニフォームを、7月19日(土)の来場者全員に配布

株式会社TSI(本社:東京都港区赤坂、代表取締役社長 CEO:下地 毅)が運営する「JILL by JILL STUART(ジル バイ ジル スチュアート)」は、株式会社西武ライオンズ(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:奥村 剛)と、「JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズ」として、7月19日(土)~21日(月・祝)にベルーナドームで開催する福岡ソフトバンクホークスとの3連戦にて、初日の19日(土)には、「JILL by JILL STUARTコラボユニフォーム」を来場者全員に配布するほか、20日(日)と21日(月・祝)には観戦チケットのオプションとして、税込み1,000円でコラボユニフォームを販売いたします。

来場者配布のJILL by JILL STUARTコラボユニフォーム

JILL by JILL STUARTは、主に20代の女性に人気を集めるファッションブランドです。「より自分らしくありたい」と願う現代の女性を勇気づけたいという思いから、ブランドパーパスとして「今日よりも華やかな明日のために」を掲げ、多くの女性を魅了しています。当球団も野球観戦やイベントを通じて、プロ野球の世界で華々しく躍動するライオンズの選手たちが多くの方を勇気づけております。今回は両者の「日常を華やかにしたい」という思いが一致し、コラボレーションが実現いたしました。

両者で制作した「JILL by JILL STUARTコラボユニフォーム」は、ライオンズのチームカラーのレジェンドブルーに、JILL by JILL STUARTのメインカラーである淡いピンクのラインやシャドウなどを所々にあしらいました。袖部分には公式マスコットのライナのイラストも入り、特別なコラボレーションを演出しています。ボトムスを選ばずに、カジュアルにもフェミニンにも着こなすことができるかわいいユニフォームです。なお、袖にライナがプリントされたユニフォームは初めてです。

また、21日(月・祝)にはアイドルグループ「超ときめき(ハート)宣伝部」のメンバー、菅田愛貴さんをお迎えし、セレモニアルピッチやイニング間イベントなどに出演いただきます。さらに同日は、「ライオンズオリジナル首掛け扇風機」を来場者全員に配布いたします。

「JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズ」を含む6月27日(金)から7月21日(日)までの観戦チケットは、4月25日(金)からファンクラブ先々行抽選が始まり、5月5日(月・祝)から一般販売を開始いたします。

菅田愛貴さん(超ときめき(ハート)宣伝部)

【菅田愛貴さんコメント】

埼玉西武ライオンズファンの皆さま、はじめまして。超ときめき(ハート)宣伝部の菅田愛貴です。この度、「JILL by JILL STUART×LIONSコラボシリーズ」のゲストとしてベルーナドームへお伺いできることになりました。JILL by JILL STUARTのお洋服は普段からたっくさん愛用しているので、埼玉西武ライオンズとのコラボユニフォームがとっても楽しみです(ハート)また、セレモニアルピッチにも初めて挑戦させていただきます。今からドキドキわくわくしていますが、練習をがんばりたいと思います!!ライオンズファンの皆さまも、宣伝部員の皆さまもぜひベルーナドームでお待ちしております(ハート)

【JILL by JILL STUARTコラボユニフォーム 配布概要】

【JILL by JILL STUARTコラボユニフォーム チケットオプション概要】

【菅田愛貴さんイベント出演 詳細】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9786/table/1064_1_ba005551e3de2243cf2d362e2b9cf53d.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/9786/table/1064_2_65b4b676851d4e6b4a8db91b33421a24.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/9786/table/1064_3_f41d98292165bea2b919c573d76c81fa.jpg ]

【菅田愛貴さんプロフィール】

6人組グループ・超ときめき(ハート)宣伝部のメンバー。担当カラーは超ときめき(ハート)レモン。

2024年1月に配信された楽曲「最上級にかわいいの!」がSNSを中心に話題となり、

8カ月でTikTok総再生回数12億回を突破した。舞台やテレビドラマ、映画にも出演しており、女優としても活躍中。

【ライオンズオリジナル首掛け扇風機 配布概要】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/9786/table/1064_4_7e40899ae145b26792568bdf061a5c56.jpg ]

ライオンズオリジナル 首掛け扇風機

※画像はすべてイメージです。

※実施内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

JILL by JILL STUARTについて

JILL by JILL STUARTとは2008年秋冬シーズンにJILL STUARTの姉妹ブランドとしてスタート。

「今日よりも華やかな明日のために」をブランドパーパスに据え、ありのままの自分を表現できるアイテムを展開する。

