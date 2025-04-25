【HUB SAUNA】株式会社エッジライフと「プレミアムアウトドアサウナ小屋/Round Cube Series」の販売代理店契約を締結
株式会社エッジライフとの販売代理店契約締結について
このたび、弊社は株式会社エッジライフ（本社：大分県）と販売代理店契約を締結いたしました。 これにより、SAUNASELL社製の高品質サウナキャビン「RoundCubeシリーズ」をはじめとしたサウナ小屋の正規販売を、大分県エリアにおいて展開してまいります。
今回の契約により、株式会社エッジライフは大分県における弊社製品の正規販売代理店としてスタートし、地域の暮らしに新たな価値を提供するべく、共に取り組んでまいります。
■ 契約締結の背景
近年、自然との共生や健康志向の高まりにより、サウナを通じたライフスタイルへの注目が全国的に高まっています。弊社では、北欧品質にこだわったアウトドア型サウナキャビンを通じて、「ととのう文化」の定着と地域活性化の両立を目指してきました。
株式会社エッジライフは、大分県内において住環境の創造に取り組む建築・不動産領域のプロフェッショナルであり、地域密着型の事業展開を強みとしています。
今回のパートナーシップを通じて、エッジライフの持つ地域ネットワークと弊社の持つブランド力・製品力を掛け合わせ、より多くの方々にサウナのある暮らしの魅力を届けてまいります。
■ 販売製品について
今回の契約により、エッジライフは以下の製品群を取り扱う予定です：
SAUNASELL社「RoundCubeシリーズ」
その他、弊社が提供する高性能・高意匠性の屋外型サウナ小屋群
これらの製品は、個人の別荘・ヴィラオーナー様から宿泊施設・商業施設まで幅広く対応可能であり、既に多くの導入実績を誇るシリーズです。
■ 今後の展望
弊社は本契約を皮切りに、エッジライフ社との連携を強化し、単なる製品の販売に留まらず、空間提案や導入支援、保守体制の構築までをワンストップで提供していく予定です。
今後も、大分県という地域に根ざしたパートナーと共に、“暮らし×サウナのあたらしい関係”というビジョンの実現に向け、事業を推進してまいります。
【会社概要】
■ HUB SAUNA株式会社
所在地：新潟県新潟市中央区天神1丁目1 PLAKA3 2F
代表取締役：冨田 翼空 事業内容：サウナキャビン・ヒーターの輸入販売、サウナ室の企画・設計・施工、サウナメディアパートナー事業
Webサイト：https://hub-sauna.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/hubsaunainc/
■ 株式会社エッジライフ
所在地：大分県中津市大字加来1661-1
代表者：井堀 栄治
事業内容：建築設計、不動産、ライフスタイル提案型事業
Webサイト：https://agelife.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/agelife_oita/