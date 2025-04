株式会社100、「テクノロジー一覧」ページを公開 ～HubSpotとの連携で業務効率化・データ活用を加速するツールを厳選～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶)は、HubSpotと親和性の高い外部サービスをまとめた新ページ「テクノロジー一覧」を公開しました。本ページでは、HubSpotとの連携によって業務効率化やマーケティング最適化を図ることができるツールを厳選し、企業のデータ活用や施策設計を支援するための情報を提供しています。

「ツールは知っているけど、どれを選べばいいかわからない」その悩みに応えます

業務のデジタル化が進む中で、企業の現場では「ツール選び」や「連携設定」に悩む声が多く聞かれます。特にCRMを起点とした顧客接点の設計や、施策の自動化、データ統合といったテーマにおいて、ツールの選定や導入の判断は複雑化しています。

今回公開した「テクノロジー一覧」では、HubSpotとの連携実績や相性をもとに、各業務シーンにおける活用目的に沿ったカテゴリでツールを整理しています。フォーム改善、通知配信、ウェブ接客、データ統合といった一般的なマーケティング用途に加え、名刺管理、帳票作成、クラウド会計、プロジェクト管理、ABM支援など、多岐にわたる業務領域をカバー。企業の課題やフェーズに応じて、HubSpotを軸とした最適な組み合わせを検討いただける構成になっています。ツール単体の紹介にとどまらず、それぞれが解決できる課題や、HubSpotと連携した際の活用シーンまで踏み込んで掲載しているのが特長です。

ツール選定から運用まで、連携支援をワンストップで

株式会社100では、HubSpotパートナーとして培ってきた知見を活かし、ツールの選定段階から連携設定、活用定着までを一貫して支援しています。ツールを単体で導入するのではなく、HubSpotとどのように組み合わせて活用すれば最大限の効果を発揮できるかという視点で、実務に根ざした支援を行っている点が特長です。

「テクノロジー一覧」は、ただツールを紹介するだけでなく、HubSpot活用における「その先の可能性」に気づくきっかけとして活用いただけることを目指しています。

なお、今後も掲載ツールやカテゴリのアップデートを継続的に行い、実際の導入事例や連携の工夫を紹介するコンテンツも順次追加していく予定です。CRMを中心とした業務基盤の拡張を検討している企業にとっても、導入前の比較検討や、導入済みツールの再整理に役立つ情報をお届けできるよう取り組んでまいります。

テクノロジー一覧ページはこちら:

https://www.100inc.co.jp/technology

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本