アクアプラス30周年を記念して『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』アトレ秋葉原にて5月1日(木)～5月15日(木)開催！【株式会社コスパ】
『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』開催情報
アクアプラス30周年を記念して『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』をアトレ秋葉原で【5月1日(木)～5月15日(木)】開催決定。
「うたわれるもの」「WHITE ALBUM2」「ToHeart2」など思い出深いタイトルからオリジナルグッズが続々ラインナップいたします。
『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』
開催期間 ／ 2025年5月1日(木)～2025年5月15日(木)
会場 ／ アトレ秋葉原1／2F・特設会場
・営業時間 10:00～21:00
※最終日は20:00閉店となります。
※アトレ秋葉原の営業時間に準じます。
特設ページ
┗ https://www.cospa.com/special/aquaplus-30th-anniversary/
入場料 ／ 無料
※来場者多数の場合は整理券配布など入場方法が変更になる場合がございます。
◇整理券入場について
混雑が予想される下記の日付に関してアトレ秋葉原オープン前(9時30分～)より整理券発券サービス
「 matoca（LINEミニアプリ）」を利用した整理券を配布を行います。
・整理券入場実施日
2025年5月1日(木)、2025年5月2日(金)、2025年5月3日(土・祝)、2025年5月4日(日・祝)
2025年5月5日(月・祝)、2025年5月6日(火・祝)
※上記日付以外も混雑時は急遽「matoca (LINEミニアプリ) 」を使用する場合がございます。
【主催】株式会社コスパ
【運営】タブリエ・マーケティング株式会社
【協力】株式会社アクアプラス
◇外壁キャラクタージャック
アトレ秋葉原の外壁を「AQUAPLUS」関連作品のキャラクター達がジャック！
皆さんをお出迎えします！
※5月8日(木)午前9時から5月12日(月)午前9時までの期間に関して地域の祭事に伴いアトレ秋葉原「東口」と「南口」の間の外壁面の一部のが見えなくなる可能性がございます。ご容赦ください。
◇販売グッズ情報限定販売商品
「大アクアプラス祭-30th Anniversary-」で販売された一部グッズを数量限定で販売！
・「大アクアプラス祭 -30th Anniversary-」公式パンフレット 4,000円(税込)
・アクリルフィギュア 各1,980円(税込)
『うたわれるもの ロストフラグ』ミナギ、『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』 シューニャ
『ToHeart』 マルチ、『うたわれるもの ロストフラグ』 ルルティエ、『ToHeart2』 向坂環
『WHITE ALBUM2』 小木曽雪菜、『WHITE ALBUM2』 冬馬かずさ
・「大アクアプラス祭-30th Anniversary-」キービジュアル複製原画A4サイズ 22,000円（税込）
・『うたわれるもの ロストフラグ』みつみ美里箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「ウルゥル・サラァナ」A4サイズ 22,000円（税込）
・『うたわれるもの ロストフラグ』甘露樹箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「ネコネ」A4サイズ 22,000円（税込）
・『WHITE ALBUM』カワタヒサシ箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「緒方理奈」A4サイズ 22,000円（税込）
・『WHITE ALBUM2』なかむらたけし箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「小木曽雪菜」A4サイズ 22,000円（税込）
・『ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔』本条たたみ箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「タルト」A4サイズ 22,000円（税込）
・『モノクロームメビウス 刻ノ代贖』mi箔押しサイン入り
描き下ろし複製原画「シューニャ」A4サイズ 22,000円（税込）
先行販売商品 [発売：二次元コスパ]
「大アクアプラス祭-30th Anniversary-後夜祭」では一般販売に先駆けて「うたわれるもの」「WHITE ALBUM2」「ToHeart2」などのオリジナルグッズをいち早く販売！すぐに手に入れられるのはここだけ！
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』先行販売グッズ１
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』先行販売グッズ２
・AQUAPLUS 20th Anniversary アクリルスタンド（大） 各2,530円（税込）
柚原このみ、エルルゥ、クオン、タルト、 アリシア・ハート、
森川由綺＆緒方理奈、小木曽雪菜＆冬馬かずさ、
・AQUAPLUS 20th Anniversary 65mm缶バッジ 各605円（税込）
柚原このみ、エルルゥ、クオン、タルト、アリシア・ハート、
森川由綺＆緒方理奈、小木曽雪菜＆冬馬かずさ
・AQUAPLUS 20th Anniversary アクリルアートスタンド 2,420円（税込）
品切商品や再入荷情報について
「大アクアプラス祭-30th Anniversary-後夜祭」の品切商品や再入荷情報は催事X（旧Twitter）／@TLM_event_info [https://x.com/TLM_event_info]でお知らせいたします。
先行販売商品の受注通信販売について
「先行販売商品」の通信販売の受注開始は2025年7月頃を予定しております。
※「限定販売商品」の通信販売はございません。ご注意ください。
◇物販会場限定特典
物販会場で「AQUAPLUS」関連商品を2,000円（税込）ご購入・ご予約ごとに、【ポストカード(全7種)】をランダムで1枚プレゼント！
(C)AQUAPLUS
◆関連リンク
・COSPA（コスパ）／『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』特設ページ
┗ https://www.cospa.com/special/aquaplus-30th-anniversary/
・『大アクアプラス祭 -30th Anniversary- 後夜祭』催事X（@TLM_event_info）
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※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）