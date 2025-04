描き下ろしイラストを使用したグッズが当たる「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ WEBくじ第2弾」販売開始！

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ(本社:東京都港区 代表取締役社長:市原高明)は

2025年4月25日(金)より、

「おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ WEBくじ第2弾」の販売を開始いたしました。

『おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ』は、

TVアニメ『おジャ魔女どれみ』シリーズとサンリオの人気キャラクターたちとのコラボレーション企画です。

■賞品ラインナップ

[A賞]スクエアクッション(全1種)

[B賞]デイリーポーチ(全6種)

[C賞]アクリルスタンド(全6種)

[D賞]クリアカード(全6種)

[E賞]フタのるマスコット(全6種)

[F賞]A5クリアファイルセット(全7種)

[G賞]ステッカーセット(全6種)

[H賞]ハート缶バッジ(全6種)

[購入特典]1度の注文で5枚購入ごとに

もれなくコースターをランダムで1つプレゼント(全6種)

[ラストWIN賞]

BOX内のくじを最後まで引くと必ずついてくる、特大アクリルスタンド(全1種)

[モアチャン!]

くじを購入した方の中から10名様にアクリルマルチスタンドをプレゼント(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・おジャ魔女どれみ×サンリオキャラクターズ WEBくじ第2弾

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/doremi_sanrio3

・WEBくじ公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/web_kuji

・販売価格

くじ1枚:770円(税込) ※1注文につき最大87枚まで

送料:初回のみ 770円(税込)

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2025/04/25(金) 17:00 ~ 2025/06/13(金) 17:59 まで

※販売期間は変更となる場合があります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

・発送時期

2025年8月中旬~下旬

<著作権表記>

(C)東映アニメーション (C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660162