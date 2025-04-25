＼母の日ギフトにも！／eギフト限定のデジタルメッセージカードが新登場！【久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップ】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールが運営する久世福商店サンクゼール公式オンラインショップでは、LINEやメールでギフトが贈れるeギフトサービスを実施しております。eギフトにはデジタルメッセージカードを添えて、大切な方へ想いを込めたギフトをお届けいただけます。

この度、久世福商店サンクゼール公式オンラインショップオリジナルデザインの新しいデジタルメッセージカードが登場致しました！ちょっとした贈り物から、結婚・出産祝い、母の日ギフトまで、様々なシーンでお使いいただけます。お好みのカードをお選びいただき、eギフトとともに心温まるメッセージをお届けください。

※こちらのサービスは対象ギフトをご購入の場合のみ、ご利用いただけます。単品購入の場合はご利用いただけません。

※公式オンラインショップ限定のサービスとなっております。久世福商店・サンクゼール楽天市場店及び店舗では対応していません。

詳細を見る :https://kuzefuku.com/?p=76464

母の日にぴったり！

ちょっとしたお礼に！

結婚・出産祝いに！

「eギフト」とは！？

eギフトとは、相手の住所を知らなくても、購入後に発行されるURLをLINEやメールなどで送るだけでギフトが贈れるサービスです。お相手が、受け取ったURLからご自身のお届け先情報をご入力いただくことで、ギフトを受け取ることができます。

詳細を見る :https://kuzefuku.com/?p=76464

久世福の人気商品がeギフトで贈れる！

《母の日におすすめ》至福の贅沢ごはんギフト3,980円(税込・送料込)おうちで贅沢ごはんギフト5,500円(税込・送料無料)

eギフト商品一覧はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=15&eci_category=8006fc71-6527-4a6e-8450-453237453c3c

《ちょっとした贈り物に！》あんバターとあまおうジャムのギフト1,500円(税込)いちごミルクの素とポロショコラのギフト2,150円(税込)

eギフト商品一覧はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=15&eci_category=8006fc71-6527-4a6e-8450-453237453c3c

《あの人気商品もeギフトで贈れる！》大人のしゃけしゃけめんたいプチギフト740円(税込)風味豊かな万能だしプチギフト690円(税込)

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株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

・オンラインマーケットプレイス「旅する久世福e商店」の運営

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



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Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

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note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest