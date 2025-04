【DIOR】ソウルで開幕「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展に華やかなセレブリティたちが来場

クリスチャン・ディオール合同会社

「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展がソウルの東大門デザインプラザで開幕しました。4月19日から7月13日までの開催に先駆けて4月19日に行われたオープニングカクテルでは、キム・ヒョンジュ、スー・サニー・パーク、ザディ・シャといったアーティストたちとともに、グローバル アンバサダーのジス、アンバサダーであるハン・ソヒ、キム・ユナ、ミンギュ、TOMORROW X TOGETHER、ロモン、そして俳優のナム・ジュヒョクといった、華やかなセレブリティたちが集結し、すべての形のレガシー、創造、文化の融合をともに祝いました。

