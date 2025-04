Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë(TM)¡×¤¬²£ÉÍ¤Î³¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡ª¡Ö¥Ñ¥¦¤Ã¤È³«¹Á·î´Ö¡ß²£ÉÍ»Ô¡×¤ò£µ·î£³Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë～£¶·î£²Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¡ª

横浜市

横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、昨年に引き続きパウ・パトロール製作委員会と連携協定を締結し、横浜市内の回遊促進やにぎわい創出をするため、様々な取組を連携して行います。

今年度の連携企画第一弾として、令和7年5月3日(土・祝)から6月2日(月)の期間に、市内で様々なイベントが開催される横浜開港月間に合わせて、パウ・パトロールと連携した「パウっと開港月間×横浜市」を開催します。

1 パウ・パトロールが2つのパレードに出動!

ゴールデンウィークに開催される、2つのパレードイベントにパウ・パトロールが参加します。

※各会場の出演内容および時間は変更となる場合があります。

※雨天時はパレードへの参加は中止となります。

※各イベント公式サイト等をご確認ください。

(1)第73回ザよこはまパレード

日 時:5月3日(土・祝)10時45分~ キッズパレードの部

場 所:山下公園中央口(中区山下町)~万国橋交差点

参加予定:子ども達に大人気のチェイスやマーシャル達と共に、消防などのはたらく車もパレードに参加

協 力:日産自動車株式会社、横浜環境保全株式会社、栄区栄土木事務所、横浜市道路局、横浜市消防局

【イベント概要】

第73回ザよこはまパレード(国際仮装行列)

日 程:5月3日(土・祝)10時45分~キッズパレード、11時15分~スーパーパレード

場 所:山下公園中央口~伊勢佐木町6丁目(キッズパレードは万国橋交差点まで)

主 催:国際仮装行列実行委員会

WEBサイト:https://www.yokohama-cci.com/

(2)元町 安全・安心パレード2025

日 時:5月5日(月・祝)14時00分~

場 所:元町1丁目~元町5丁目~元町1丁目 ※5丁目で折り返し

参加予定:チェイス、マーシャル

【イベント概要】

元町 安全・安心パレード2025

日 程:5月5日(月・祝)14時~16時

場 所:横浜元町ショッピングストリート

主 催:協同組合元町エスエス会

WEBサイト:https://www.motomachi.or.jp/

2 ステージショーでパウ・パトロールとあそぼう!

横浜開港月間期間中の4つのイベントでパウ・パトロールのステージショーが開催されます。

パウ・パトロールと一緒に、クイズやダンスが楽しめるステージのほか、各会場にはパウ・パトロールの公式キッチンカーも登場します。

キッチンカー

※各会場とも入場無料でお楽しみいただけます。

※各会場とも、雨天時はステージは中止となる場合があります。

※ステージ時間は変更となる場合があります。また、会場にて整理券の配布を行う場合があります。詳細は各イベント公式サイト等をご確認ください。

※公式キッチンカーは各イベント開催期間中に出店予定です。

(1)横浜DeNAベイスターズイベント

パウ・パトロールステージショー

日 時:5月11日(日)12時00分~12時20分

場 所:横浜スタジアム外周ライト側芝生エリア周辺(公園遊具付近)

【イベント概要】

ハマスタBAYガーデンステージ

開催日程:5月11日(日)

開催場所:横浜スタジアム外周ライト側芝生エリア周辺(公園遊具付近)

主 催:ハマスタBAYガーデン実行委員会

WEBサイト:https://www.baystars.co.jp/news/2025/04/0422_01.php

(2)2025世界トライアスロン横浜大会

パウ・パトロールステージショー

日 時:5月18日(日)10時30分~11時00分(開場 10時05分)予定

場 所:象の鼻パーク(ハマトラFES会場)

【イベント概要】

2025世界トライアスロン横浜大会

開催日程:5月17日(土)エリート部門(トップアスリート)

18日(日)エイジグループ部門(一般参加者)

開催場所:山下公園周辺特設会場

主 催:世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会

WEBサイト:https://yokohamatriathlon.jp/wts/

(3)ハマフェスY166

パウ・パトロールステージショー

日 時:5月25日(日)12時00分~12時30分

場 所:山下公園おまつり広場

【イベント概要】

ハマフェスY166

開催日程:5月24日(土)・25日(日)

開催場所:山下公園おまつり広場ほか

主 催:ハマフェス実行委員会

WEBサイト:https://www.y151-200.com/

(4)第44回横浜開港祭

パウ・パトロールステージショー

日 時:5月31日(土)13時30分~14時00分

場 所:臨港パーク

【イベント概要】

第44回横浜開港祭

開催日程:5月31日(土)~6月2日(月)

開催場所:臨港パークほか

主 催:横浜開港祭協議会

WEBサイト:https://www.kaikosai.com/

3 イベントマップを持って、横浜の街を巡ろう!

パウ・パトロールが登場するイベント等を紹介するマップ(パンフレット)を、市内観光案内所等で配布します。

配布部数:50,000枚(なくなり次第終了)

体 裁:A3 二つ折りカラー

配布場所:観光案内所(横浜駅、桜木町駅)、市内商業・観光施設、パウ・パトロールが参加する各イベント会場、市内18区役所(区役所は4月30日から配布開始予定) 等

4 限定ステッカープレゼントキャンペーン

5月24日(土)から6月2日(月)の10日間、「パウっと開港月間×横浜市」キャンペーンとして、160を超える対象店舗で指定の商品やサービスを購入いただいた方に、横浜オリジナルデザインのパウ・パトロールの限定ステッカーをプレゼント。キャンペーンの詳細は後日発表します。是非お楽しみに!

ステッカーイメージ

【実施予定施設・エリア】

MARK IS みなとみらい、横浜赤レンガ倉庫、YOKOHAMA AIR CABIN、よこはまコスモワールド、横浜中華街、横浜人形の家、横浜ハンマーヘッド、横浜マリンタワー、横浜元町ショッピングストリート、横浜ワールドポーターズ、ランドマークプラザ

5 「パウっと開港月間×横浜市」特設サイトのご案内

「パウっと開港月間×横浜市」の取組については、特設サイト(「横浜観光情報」内)でご案内しています。順次、情報を更新していきます。

WEBサイト「パウっと開港月間×横浜市」https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/pawpatrol/

横浜開港月間とは

1859年に横浜が開港して166年。今年もヨコハマを盛り上げ、魅力を発信する企画が盛りだくさんの「横浜開港月間」がスタートします。

ゴールデンウィークの5月3日(土・祝)から開港記念日の6月2日(月)までを「横浜開港月間」として位置づけ、ザよこはまパレード、ハマフェス、横浜開港祭など様々なイベントがベイエリア中心に開催されます。

WEBサイト「横浜開港月間特集2025」https://www.welcome.city.yokohama.jp/hottopics/kaiko/

「パウ・パトロール」とは

スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

北米で2013年放送開始のキッズ向けテレビアニメで、日本では2019年から開始。世界160か国以上で放送されています。

現在、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日夕方5時55分から放送中。また、Paramount+ (J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただけます。

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

《連携協定について》

横浜市は、昨年に引き続き、パウ・パトロール製作委員会及び公益財団法人横浜市観光協会の3者で連携協定を締結しました(令和7年4月1日締結)。「子育てしたいまち 次世代を共に育むまち ヨコハマ」の実現に向け、パウ・パトロールというコンテンツが持つ力を活用し、横浜市内の回遊促進やにぎわい創出を図るとともに、様々な行政施策の推進を目指します。