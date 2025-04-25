【経済産業省JLOX＋補助金】「コンテンツ製作・流通における生産性向上/構造改革・強化に資するシステム開発支援」の公募要項公開および応募受付開始時期のお知らせ

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

本日（4月25日）、「令和6年度補正クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）（JLOX＋）」の、下記事業の公募要項公開を開始いたしました。なお、第1回応募受付は5月8日（木）からとなります。必ず公募要項をご確認のうえ、応募をご検討ください。

応募に関する説明会・相談会も実施いたしますので、ぜひご活用ください。

概要チラシ

概要チラシのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d103029-76-8b09f6864cf345ee67a9e8ab75d1ed8f.pdf

システム開発支援 :https://jloxplusr6.jp/subsidy6/JLOX+「コンテンツ製作・流通における生産性向上/構造改革・強化に資するシステム開発支援」の公募要項及びご応募に関する詳細は、こちらからご確認ください。

なお、その他のJLOX＋各事業の公募開始および公募要項等につきましては、決まり次第、順次以下のJLOX＋専用サイトにてご案内しております。

JLOX＋専用サイト :https://jloxplusr6.jp/





【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

JLOX＋補助金事務局

専用ダイヤル：03-6264-0493（受付時間：土日祝日を除く［10:00～17:00］）

お問合せe-mail：question@jloxplusr6.jp