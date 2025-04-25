プロeスポーツチーム「QT DIG∞」FORTNITE部門 Fortnite Champion Series 2025 Major 2 ASIA グランドファイナル 進出
プロeスポーツチーム「QT DIG∞」FORTNITE部門(運営会社：株式会社戦国(本社：福岡県福岡市 代表取締役：西田 圭))は、4月26日(土)、27日(日)に開催される「Fortnite Champion Series 2025 Major 2 ASIA グランドファイナル」への出場が決定したことをお知らせいたします。
「Fortnite Champion Series」(以下「FNCS」)は、Epic Games(アメリカ合衆国ノースカロライナ州 CEO:ティム・スウィーニー)が開発・運営する人気FPSゲーム「FORTNITE」の公式競技大会です。
QT DIG∞ FORTNITE部門は、FNCS 2025 Major2 ASIAのGroup Stageにおいて上位の成績を残し、「FNCS 2025 Major2 ASIA グランドファイナル」へ出場を果たすことができました。
QT DIG∞はスポンサー・ファンの皆さまの応援の声を胸に、優勝を目指して取り組んでまいりますので引き続きご声援よろしくお願いいたします。
FORTNITE部門出場選手
・Stork (https://qtdig.com/player/stork/）
・Jaemon (https://qtdig.com/player/jaemon/)
・PONY (https://qtdig.com/player/pony/)
・Rialy (https://qtdig.com/player/rialy/)
・Merem (https://qtdig.com/player/merem/)
【Fortnite Champion Series 2025 Major 2 ASIA グランドファイナル 概要】
■開催日程：2025年4月26日(土) / 4月27日(日)
■場 所 ：オンライン
■主 催 ：Epic Games
■公式HP ：https://www.fortnite.com/competitive/watch
■配 信 ：
4/26(土) https://www.youtube.com/live/5HoyGJWrYhw
4/27(日) https://www.youtube.com/live/g9GKruZopNc
【株式会社戦国について】
株式会社戦国は、eスポーツの無限の可能性を追求し、プロeスポーツチーム「QT DIG∞」の運営や、イベントの企画、選手育成・教育など、eスポーツに関わる事業を展開。
QT DIG∞は福岡天神「esports Challenger’s Park」をホームスタジアムとして活動するプロeスポーツチーム。海外選手を含め40名を超える選手が所属しており、現在扱っているゲームタイトルは「リーグ・オブ・レジェンド」「VALORANT」等の7部門。
プロ選手のスキルと人間性を高め、世界から憧れの対象となるようなeスポーツチームを創り、社会的に活躍できる場を広げるとともに、礼儀・礼節を重んじるクリーンなチーム作りや、日本らしいスポーツ文化・情熱を国外発信することで、子供たちの憧れや夢となるチームを目指しています。
公式HP ：https://qtdig.com/
オンラインストア：https://shop.qtdig.com/
公式X ：https://x.com/QT_DIG