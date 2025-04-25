【長野県塩尻市】市内中心市街地で自動運転バスの定常運行を開始します

アイサンテクノロジー株式会社

1 概要

長野県塩尻市（市長：百瀬 敬、以下 塩尻市）、一般財団法人塩尻市振興公社（理事長：塩川 昌明）、アルピコ交通株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：小林 史成）、アルピコタクシー株式会社（本社：長野県松本市、代表取締役社長：三澤 洋一）、アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）、A-Drive 株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡部 定勝）は、令和7 年5 月9 日から隔週「金曜日」「土曜日」に自動運転レベル 2 で自動運転バスの定常運行を開始します。

このたびの自動運転バスの定常運行により、自動運転移動サービスを提供するほか、地域交通事業者等の地域人材による自動運転サービス提供体制の構築、持続可能なサービス構築に向けた収益性の検証、将来的な自動運転レベル4 運行実施を想定した課題抽出を行います。

また、昨年度実証に引き続き、株式会社カインズ、株式会社デリシアと連携し、自動運転バスに乗 ってカインズ塩尻店・デリシア塩尻東店の停留所で降車すると、各店舗で買い物に使えるポイントをプレゼントするキャンペーンを行います。

2 定常運行概要

(1) 期 間 令和7年5月9日から 隔週「金曜日」「土曜日」

(2) 運行時刻 10時00分から16時00分まで 【詳細別紙】

(3) 運行ルート core 塩尻→塩尻駅→カインズ塩尻店、デリシア塩尻東店→塩尻市役所→core塩尻 【詳細別紙】

(4) 定 員 各便１３人（先着順/予約不要）

(5) 運 賃 無料

■ 使用車両

株式会社ティアフォー製Minibus

■ 遠隔管制室

地域DXセンター「core塩尻」

■ 出発指示、ルート配信および遠隔監視

三菱電機株式会社製 運行管制システム

3 ポイントプレゼントキャンペーン

(1) 概要

期間中に自動運転バスに乗ってカインズ塩尻店・デリシア塩尻東店にご来店したお客様に１店舗ごと２００ポイントをプレゼントします

(2) ポイントの付与方法

(ア) 自動運転運行ルートのカインズ塩尻店・デリシア塩尻東店で自動運転バスを降車する際に乗車証明を受領

(イ) 各店舗のサービスカウンターで乗車証明を提示

(ウ) 後日ポイントが付与されます

4 問い合わせ先

(1) 塩尻市 商工観光部 先端産業振興室（百瀬亮）

電話：0263-52-0280 E-mail：sentan@shiojiri.com

(2) 一般財団法人塩尻市振興公社（宮坂歩・山口直紀）

電話：0263-51-0802 E-mail：kousha@shiojiri.com

(3) アイサンテクノロジー株式会社（モビリティ・DXビジネスグループ）

電話：052-950-7500 E-Mail ：atam@at45.aisantec.jp

(4) A-Drive株式会社 （社会実装推進部）

E-Mail : contact@a-drive.jp

運行ルート

運行時刻表