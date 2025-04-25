『スペースインベーダーエクストリーム』など家庭用ゲームが最大75%OFF！「タイトーGWセール2025」開催！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、対象のNintendo Switch(TM)用ソフト（ダウンロード版）やPlayStation(R)4用ソフト（ダウンロード版）、Steam用ソフトが最大75％オフとなる「タイトーGWセール2025」を実施いたします。
Steam版『スペースインベーダーエクストリーム』『グルーヴコースター』が75%OFF、『タイトーマイルストーン3』が初の20%OFFとなる他、『ダライアス』シリーズや、『レイズ アーケード クロノロジー』などが対象となります。
ぜひ、この機会にお買い求めください。
セール特設サイト： https://www.taito.co.jp/sale
【タイトーGWセール2025実施期間】
2025年4月25日(金) 0時0分～2025年5月7日(水) 23時59分 まで
※「東方スペルバブル」のみ2025年5月12日(月) 23時59分まで
PlayStation(R)4：
2025年4月23日(水) 0時0分～2025年5月7日(水) 23時59分 まで
2025年4月25日(金) 2時0分～2025年5月9日(金) 2時00分まで
【関連URL】
タイトーWEBサイト ： https://www.taito.co.jp/
タイトーゲーム公式X ： https://x.com/TAITO_Apps
【商標】
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation" および " PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※「TAITO」、および「TAITOロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。