『スペースインベーダーエクストリーム』など家庭用ゲームが最大75%OFF！「タイトーGWセール2025」開催！

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、対象のNintendo Switch(TM)用ソフト(ダウンロード版)やPlayStation(R)4用ソフト(ダウンロード版)、Steam用ソフトが最大75%オフとなる「タイトーGWセール2025」を実施いたします。

Steam版『スペースインベーダーエクストリーム』『グルーヴコースター』が75%OFF、『タイトーマイルストーン3』が初の20%OFFとなる他、『ダライアス』シリーズや、『レイズ アーケード クロノロジー』などが対象となります。

ぜひ、この機会にお買い求めください。

セール特設サイト: https://www.taito.co.jp/sale

【タイトーGWセール2025実施期間】

Nintendo Switch:

2025年4月25日(金) 0時0分~2025年5月7日(水) 23時59分 まで

※「東方スペルバブル」のみ2025年5月12日(月) 23時59分まで

PlayStation(R)4:

2025年4月23日(水) 0時0分~2025年5月7日(水) 23時59分 まで

Steam:

2025年4月25日(金) 2時0分~2025年5月9日(金) 2時00分まで

