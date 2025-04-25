芝生・庭木これ一台でOK「ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機」を2025年5月上旬より発売
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機 RM-5841H
ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機 RM-5841H
2種類のブレードを付属
園芸用ブレード・・・庭木の剪定などに使用します。
芝生用ブレード・・・芝刈りに使用します。
ブレードの回転機能
ブレードを回転させることで、芝生と通路の境目などで活用できます。
脱着可能な伸縮アームを付属
主な仕様
品番：RM-5841H
JAN：4573596846384
カラー：カーキ
サイズ(約)：
本体：長さ27×幅8.5×高さ11cm
芝生用ブレード装着時：長さ32cm
園芸用ブレード装着時：長さ40cm
芝生用ブレード・可変式スティック装着時：長さ78~96×高さ51~82cm
質量(約)：
600g(芝生用ブレード、バッテリー含む)
680g(園芸用ブレード、バッテリー含む)
1060g(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む)
電池：
リチウムイオン電池 1500mAh (3.7V 5.55Wh)
充電アダプター：入力:100-240V～50/60Hz 0.2A
出力:6V-0.4A
充電時間(約)：4時間
使用時間(約)：20-30分
主な材質：ABS樹脂・アルミニウム・スチール
セット内容：本体、バッテリー、充電アダプター、ブレード2種(芝生用・園芸用)、可変式スティック、ローラー、取扱説明書
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/