芝生・庭木これ一台でOK「ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機」を2025年5月上旬より発売

ダイアモンドヘッド株式会社ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機 RM-5841H

2種類のブレードを付属

園芸用ブレード・・・庭木の剪定などに使用します。

芝生用ブレード・・・芝刈りに使用します。

ブレードの回転機能

ブレードを回転させることで、芝生と通路の境目などで活用できます。

脱着可能な伸縮アームを付属

主な仕様

品番：RM-5841H

JAN：4573596846384

カラー：カーキ

サイズ(約)：

本体：長さ27×幅8.5×高さ11cm

芝生用ブレード装着時：長さ32cm

園芸用ブレード装着時：長さ40cm

芝生用ブレード・可変式スティック装着時：長さ78~96×高さ51~82cm

質量(約)：

600g(芝生用ブレード、バッテリー含む)

680g(園芸用ブレード、バッテリー含む)

1060g(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む)

電池：

リチウムイオン電池 1500mAh (3.7V 5.55Wh)

充電アダプター：入力:100-240V～50/60Hz 0.2A

出力:6V-0.4A

充電時間(約)：4時間

使用時間(約)：20-30分

主な材質：ABS樹脂・アルミニウム・スチール

セット内容：本体、バッテリー、充電アダプター、ブレード2種(芝生用・園芸用)、可変式スティック、ローラー、取扱説明書

ROOMMATE(R) OVER TIME(R)

ダイアモンドヘッド株式会社

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