芝生・庭木これ一台でOK「ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機」を2025年5月上旬より発売

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ダイアモンドヘッド株式会社

ROOMMATE(R) コードレススティック&ハンディ芝刈り機 RM-5841H



2種類のブレードを付属


園芸用ブレード・・・庭木の剪定などに使用します。


芝生用ブレード・・・芝刈りに使用します。







ブレードの回転機能


ブレードを回転させることで、芝生と通路の境目などで活用できます。







脱着可能な伸縮アームを付属








主な仕様


品番：RM-5841H


JAN：4573596846384


カラー：カーキ


サイズ(約)：


本体：長さ27×幅8.5×高さ11cm


芝生用ブレード装着時：長さ32cm


園芸用ブレード装着時：長さ40cm


芝生用ブレード・可変式スティック装着時：長さ78~96×高さ51~82cm


質量(約)：


600g(芝生用ブレード、バッテリー含む)


680g(園芸用ブレード、バッテリー含む)


1060g(芝生用ブレード、バッテリー、可変式スティック、ローラー含む)


電池：


リチウムイオン電池 1500mAh (3.7V 5.55Wh)


充電アダプター：入力:100-240V～50/60Hz 0.2A


出力:6V-0.4A


充電時間(約)：4時間


使用時間(約)：20-30分


主な材質：ABS樹脂・アルミニウム・スチール


セット内容：本体、バッテリー、充電アダプター、ブレード2種(芝生用・園芸用)、可変式スティック、ローラー、取扱説明書






ROOMMATE(R) OVER TIME(R)


ダイアモンドヘッド株式会社


https://roommate.life/