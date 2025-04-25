「Sammy presents NEW HORIZON FEST」 第２弾アーティスト発表およびチケット第２次先行販売開始！！

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、 2025年8月2日(土)、8月3日(日)に幕張メッセ 9～11ホールで開催する当社初の主催音楽フェスティバル「Sammy presents NEW HORIZON FEST」の第２弾アーティスト発表およびチケット第２次先行販売を開始いたします。

本フェスティバルは、当社の50周年を記念して開催を決定いたしました。これまで各事業を通じて当社と関わっていただいたアーティスト様をはじめ、弊社が活動方針／姿勢に共感したアーティスト様にご協力いただき開催が実現いたしました。

会場内には、アーティスト様のライブ以外にもセガサミーグループ各社の幅広いエンタテインメントを楽しめるコンテンツもご用意しております。ぜひご期待ください。

【開催概要】

■名称 ： 「Sammy presents NEW HORIZON FEST」

■日程 ： 2025年8月2日(土)、8月3日(日)

■会場 ： 幕張メッセ 9～11ホール

■主催 ： サミー株式会社

■協力 ： 株式会社GRIP、株式会社H.I.P

【チケット第２次先行販売概要】

■販売期間 ： 2025年4月25日（金）17：00～2025年5月6日(火祝)23：59

■購入方法 ：下記公式HP上にチケット情報記載

詳細はこちら(https://www.sammy.co.jp/japanese/fest/2025/newhorizon/)

●第2弾発表 アーティスト一覧

8/2（土）出演アーティスト

CVLTEDragon AshNOISEMAKERThe BONEZ

8/3（日）出演アーティスト

CrossfaithFOMARE(sic)boySurvive Said The Prophet

第1弾発表8/2（土）出演アーティスト一覧

04 Limited Sazabys、Age Factory、SHANK、THE ORAL CIGARETTES

第1弾発表8/3（日）出演アーティスト一覧

10-FEET、ROTTEN GRAFFTY、SHADOWS、SPARK!!SOUND!!SHOW!!

■NEW HORIZON FEST 公式HP

https://www.sammy.co.jp/japanese/fest/2025/newhorizon

■NEW HORIZON FEST 公式X

https://x.com/NEWH0RIZ0NFEST

■NEW HORIZON FEST 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@new.horizon.fest

■NEW HORIZON FEST 公式YouTube

https://www.youtube.com/@NEWHORIZONFEST