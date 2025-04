サンリオの人気キャラクターがあそびにくる 「ポチャッコ＆シナモロール ファミマの推し活ウィーク」 対象商品を購入すると推し活がはかどる限定グッズがもらえる！あたる！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」と「シナモロール」とコラボレーションしたキャンペーンを、2025年4月29日(火)から、全国のファミリーマート約16,200店舗にて開催いたします。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2504_pochacco-cinnamoroll_cp_qTaBwBeS.html

■ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィークが始まります!

シナモロールとポチャッコは、2024年サンリオキャラクター大賞で1位、2位を獲得した大人気キャラクターです。

このたび、対象商品のご購入でファミリーマート限定のオリジナルデザインを使用したポチャッコとシナモロールのオリジナルグッズがもらえる企画を実施いたします。「推し活ウィーク」と題して、推し活に役立つクリアシートやステッカー、マスキングテープをラインアップしました。

また、期間中、コラボ商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためてご応募いただくと、キャンペーン限定グッズなどが抽選で合計131名さまに当たります。

■対象商品を買うと、推し活に使える限定オリジナルグッズがもらえる!

期間中、対象商品を2個ご購入ごとに、オリジナルデザインを使用した「ポチャッコ」と「シナモロール」のオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

【第1弾】

シナモロールがあそびにくる!

2025年4月29日(火) 10時~

・ダイカットステッカー(全2種)

推しに対する気持ちを代弁してもらえるようなステッカーで、スマートフォンの裏に貼ったり、スマートフォンケースの内側に挟みやすいサイズです。

・クリアシート(全2種)

ブロマイドと重ねてデコレーションしたり、クリアシートをカメラの前にかざして可愛い写真を撮ることができます。

・マスキングテープ(全1種)

そのまま貼ったり、キャラクターや推し活ワードを切り出して貼ったり、アレンジしやすいマスキングテープです。

【第2弾】

ポチャッコがあそびにくる!

2025年5月6日(火) 10時~

・ダイカットステッカー(全2種)

推しに対する気持ちを代弁してもらえるようなステッカーで、スマートフォンの裏に貼ったり、スマートフォンケースの内側に挟みやすいサイズです。

・クリアシート(全2種)

ブロマイドと重ねてデコレーションしたり、クリアシートをカメラの前にかざして可愛い写真を撮ることができます。

・マスキングテープ(全1種)

そのまま貼ったり、キャラクターや推し活ワードを切り出して貼ったり、アレンジしやすいマスキングテープです。

※画像はイメージです。

※対象商品は店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※景品は、なくなり次第終了となります。

■ファミマでしか手に入らないグッズが当たる!ファミマのアプリでスタンプ企画を開催

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。スタンプを貯めて、お好みのコースにご応募いただくと抽選で推し活にちなんだキャンペーン限定グッズなどが合計131名さまに当たります。

◎実施期間

・キャンペーン期間:2025年4月29日(火)~2025年5月19日(月)まで

・応募期間 :2025年4月29日(火)~2025年5月23日(金)まで

【スタンプ8個コース】

推しを着られるビーズクッション:1名さま

シナモロールとポチャッコを着られる巨大ビーズクッションです。サイドには推し活に関する言葉も入っています。

【スタンプ4個コース】

推し活トートバッグ:10名さま

うちわが縦に入る大きめサイズのトートバッグです。外側のポケットに。ぬいぐるみを入れたり、バッグの内側には「当選祈願」と「ファンサ祈願」のお守りがこっそり印字された推し活にピッタリのアイテムです。

【スタンプ2個コース】

ファミマポイント500円相当:120名さま

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

◎対象商品

こちらの販促物がついた商品が対象商品です。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24032602