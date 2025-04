第２弾出演アーティスト 99組 発表！ 東海地区最大のライブサーキット「SAKAE SP-RING 2025」第１弾・第２弾出演者の日割も決定！

株式会社ZIP-FMSAKAE SP-RING 2025

2025年6月7日(土)・8日(日)の2日間、名古屋・栄 一帯のライブハウス・クラブ等を中心に行う、東海地区最大のオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING 2025」。第2弾出演アーティスト99組が決定しました。

チケットは、4月25日(金)12:00から、イープラスにて第2弾先行予約を開始いたします。電子チケットのみの販売です。

「新しい音楽との出会い」をコンセプトに、ZIP-FMが2006年にスタートさせたオムニバス・ライブサーキット「SAKAE SP-RING」。「サカスプ」の愛称で親しまれ、地元名古屋から全国に発信する音楽イベントとして、毎年約300組のアーティストが出演。2024年まで、のべ3,800組以上のアーティストが出演しています。

MOSHIMO超能力戦士ドリアン#KTCHAN汐れいら

■SAKAE SP-RING 2025 第2弾発表出演アーティスト 99組(50音順)

アイ飢エ / 青いガーネット / Aqilla / 安月名莉子 / AFTER SQUALL / 荒巻勇仁 / アルコサイト / iCO / irienchy / 上野大樹 / 汐れいら / ES-TRUS / osage / Ochunism / オトむしゃ / omeme tenten / おもかげ / カズミナナ / からあげ弁当 / CAT ATE HOTDOGS / Qaijff / QOOPIE / Cool-X / 久遠 / クレイジーウォウウォ!! / #KTCHAN / KeNN / 声にならないよ / CozyLand / The Muddies / サウルス / さとう。 / the paddles / Some Life / G over / cherie / シトナユイ / シベリアンハスキー / SherLock / Show Chick Boy / speel plaats / SPRINGMAN / セカンドバッカー / Cellchrome / Soi / ぞうつかいになった。 / Chimothy→ / 超能力戦士ドリアン / 手がクリームパン / dop / 友成空 / 友利あゆ / トラケミスト / Nagie Lane / なきごと / 南壽 あさ子 / ナツノコエ / 名無し之太郎 / にゃんぞぬデシ / 灰かぶり / Bye-Bye-Handの方程式 / バイリンジボーイ / ハク。 / pachae / パパリガン / Pulplant / PANZER / Play.Goose / Broken my toybox / ペンギンラッシュ / hockrockb / holoyoi / 前髪ぱっつん少年 / まおた / 魔訶不思議変革者-デスデス- / マクラ / 松田今宵 / 窓際ぼっち倶楽部 / Monday Dirty Jokes / ミーマイナー / 魅力女。 / MOSHIMO / 望月ヒナタ / 矢方美紀 / ヤサシクアレ / やまもとはると / 由薫 / u named (radica) / yukaDD / YUTORI-SEDAI / 夜々 / Lala / Ran / lisLook / ルイ / redmarker / 浪漫派マシュマロ / YJC LAB. / ん・フェニ

■SAKAE SP-RING 2025 第1弾・2弾発表出演アーティスト出演日(50音順)

<6/7(土)>

明くる夜の羊 / ASTERISM / admires / anica / 荒巻勇仁 / アルコサイト / 安藤祐輝 / iCO / 171 / インナージャーニー / wowdow / 汐れいら / ウルトラ寿司ふぁいやー / aug.1020 / オトむしゃ / omeme tenten / おもかげ / ガストバーナー / カズミナナ / 加藤ヒロ / Gum Girl / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / ガラクタ / カラコルムの山々 / CAT ATE HOTDOGS / きゃない / Qaijff / QOOPIE / 久遠 / CLAN QUEEN / #KTCHAN / KeNN / 声にならないよ / COPES / 心愛 -KOKONA- / Cosmic Mauve / 小林柊矢 / The Muddies / ザ・ダービーズ / 最強マンボウ修羅ぼうや / Sakurashimeji / sanetii / the paddles / 冴夜 / ジ・エンプティ / G over / the shes gone / chef's / cherie / シトナユイ / 至福ぽんちょ / シベリアンハスキー / shallm / 13.3g / SPRINGMAN / Cellchrome / Soi / ちゃんゆ胃 / 超能力戦士ドリアン / 月追う彼方 / 手がクリームパン / 天々高々 / 友成空 / トラケミスト / Trase Rush / 南壽 あさ子 / Neo Japanesque / 猫背のネイビーセゾン / Nolzy / ハク。 / pachae / 初音 / パパリガン / 秘めごと / Play.Goose / ペンギンラッシュ / ホピーハイボ / ポンツクピーヤ / 前髪ぱっつん少年 / まおた / 魔訶不思議変革者-デスデス- / 窓際ぼっち倶楽部 / ミーマイナー / 魅力女。 / meiyo / め組 / Mellow Youth / 望月ヒナタ / 森 大翔 / 矢方美紀 / ヤサシクアレ / やまもとはると / u named (radica) / yukaDD / 夕月 / YUTORI-SEDAI / Yobahi / らそんぶる / Laughing Hick / Lala / リアクション ザ ブッタ / Little Black Dress / Re:name / Leina

<6/8(日)>

アイ飢エ / Ivy to Fraudulent Game / 青いガーネット / Aqilla / 安月名莉子 / AFTER SQUALL / anewhite / イクラノドン / 一寸先闇バンド / irienchy / 上野大樹 / Apes / ES-TRUS / osage / Ochunism / おとなりにぎんが計画 / KADOMACHI / からあげ弁当 / カラノア / Kanna / Cool-X / Klang Ruler / クレイジーウォウウォ!! / CozyLand / コトノハタラズ / ゴホウビ / Conton Candy / サウルス / さとう。 / Some Life / 35.7 / SherLock / Show Chick Boy / 水平線 / Suzumushi / speel plaats / The Slumbers / THREEOUT / セカンドバッカー / ぞうつかいになった。 / そこに鳴る / Dannie May / Czecho No Republic / Chimothy→ / Tyrkouaz / でかくてまるい。 / DeNeel / dop / 友利あゆ / TRiDENT / Nagie Lane / なきごと / ナツノコエ / 名無し之太郎 / にゃんぞぬデシ / 灰かぶり / Bye-Bye-Handの方程式 / バイリンジボーイ / PAIL OUT / ハッピーセット / Pulplant / HALLEY / Hello Hello / halogen / 板歯目 / PANZER / 飛行楽園 / HINONABE / Hwyl / ヒラウチマイ / BILLY BOO / fews / FINLANDS / 藤原颯太 / BRADIO / フリージアン / Broken my toybox / ペルシカリア / hockrockb / ほたる日和 / POP ART TOWN / holoyoi / マクラ / 松田今宵 / Monday Dirty Jokes / 紫 今 / メとメ / mogari / MOSHIMO / molly / 山口諒也(Absolute area) / やましたりな / yummy'g / 由薫 / Yukky / 夜々 / luv / Lavt / Ran / lisLook / RIP DISHONOR / Rihwa / リュックと添い寝ごはん / Lilin / ルイ / redmarker / レトロリロン / 浪漫派マシュマロ / YJC LAB. / ん・フェニ

■SAKAE SP-RING 2025 開催概要

開催日程:2025年6月7日(土)・8日(日)

会場:DIAMOND HALL / NAGOYA ReNY limited / NAGOYA CLUB QUATTRO / RAD HALL / SPADE BOX / HOLIDAY NEXT NAGOYA / 新栄シャングリラ / R.A.D / RAD SEVEN / CLUB ROCK'N'ROLL / Live & Lounge Vio / TIGHT ROPE / CIRCUS / HeartLand / CLOVER HOUSE / sunset BLUE / NSM EVENT HALL / NVA Air Hall

出演:合計300組以上が出演予定

■チケット

各日1DAY PASS \4,200 / 2DAYS PASS \7,500 / タオル付2DAYS PASS \9,000

※全チケット共通:【学生限定】リストバンド引換時

学生証の提示で500円キャッシュバック有

4/25(金) 12:00~5/8(木) 23:59イープラスにて第2弾先行予約を受付(先着)

(チケット販売:https://eplus.jp/sakaespring2025/)

お求め頂いたチケットは、下記の場所・時間にて引換が必要です。

引換場所:オアシス21 特設会場

引換日時:6/7(土)9:30~20:00 6/8(日)9:30~20:00(予定)

※リストバンド引換所の混雑回避のため、先行予約購入者を先頭に、引換開始時間を指定させていただきます。(指定された引換開始時間以降であればいつでも引換可能)

※「電子チケットのみ」での販売となります。

※タオル付チケットは本数限定になります。規定枚数に達し次第受付終了となります。

主催:ZIP-FM / SAKAE SP-RING事務局

後援:名古屋市

協賛:LIVE DAM WAO!

協力:名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校 /

21世紀アカデメイア専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー / FM802

問い合わせ: ZIP-FM 052-972-0778(平日 10:00-18:00)

OFFICIAL WEB:http://sakaespring.com/

OFFICIAL Xアカウント:@SAKAE_SPRING(https://x.com/SAKAE_SPRING)

OFFICIAL Instagramアカウント:@sakae_spring(https://www.instagram.com/sakae_spring/)