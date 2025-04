今年のGWはGameraWeek!?『暴走列伝 単車の虎』×『ガメラ』 コラボ開催！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下DONUTS)が運営するリアルタイム暴走族バトルゲーム『暴走列伝 単車の虎』は、2025年で60周年を迎える『ガメラ』とのコラボレーションイベントを2025年4月25日(金)より開催します。

■ミニゲーム盛りだくさん!「タントランパーク」概要

「タントランパーク」に『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』『ガメラ対大悪獣ギロン』から、「ガメラ」「ギャオス」「ギロン」が登場!

予想を的中させてコインを増やし、豪華報酬をGETする「タントランレース」や、入浴中に怪獣が現れる「ガメラ温泉」、怪獣のイラストが描かれた缶を狙い撃つ「的当てゲーム」など、様々なミニゲームをお楽しみいただけます。

さらに各怪獣のなりきりアバターなど、ここでしか入手できないコラボ報酬を数多くご用意しています。

<期間>

2025年4月25日(金)12:00~2025年5月8日(木)23:59

<イベント画面一例>

<イベント報酬一例>

■カチコミ伝説に期間限定覇者「ギロン」「ギャオス」襲来!

開催中のレイドボスイベント「カチコミ伝説」に、期間限定の覇者として『ガメラ対大悪獣ギロン』『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』から、「ギロン」と「ギャオス」が登場!

ダメージランキング上位に入賞すればコラボ限定の記念品が入手可能!

<期間>

▼覇者「ギロン」登場期間

2025年4月25日(金)12:00~2025年4月29日(火・祝)23:59

▼覇者「ギャオス」登場期間

2025年5月2日(金)12:00~2025年5月6日(火・祝)23:59

■コラボ限定絶技と奥義を手に入れろ!「蒼刃大激闘 -TAG BATTLE-」概要

バトルイベント「-TAG BATTLE-」と「ガメラ」がコラボ!

大怪獣とのコラボに相応しい絶技「ガメラの一撃」、奥義「ガメラの雄叫び」が登場!

「ガメラの一撃」と「ガメラの雄叫び」を入手して覇者「ギロン」「ギャオス」に挑戦しましょう!

<期間>

2025年4月28日(月)12:00~2025年5月5日(月・祝)23:59

■リリース5000日を迎えることを記念した豪華キャンペーン開催中!

また、コラボとは別に、『暴走列伝 単車の虎』が2025年7月5日にリリース5000日を迎えることを記念して

特別キャンペーン「ROAD TO 5000」も開催中!

毎日「プレミアムガチャチケット」が50枚もらえたり、好きなアイテムが何でも手に入る「パンチのチート券」などが当たるSNSシェアキャンペーンもご用意していますので、この機会に是非ご参加ください。

■『暴走列伝 単車の虎』概要

タイトル :暴走列伝 単車の虎

ジャンル :リアルタイム暴走族バトル

配信形式 :フィーチャーフォン、スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 :(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 :無料

ストアページ:

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id492075888

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.tanshanotora

▼OFFICIAL

公式サイト :http://tantora.jp

公式X :https://twitter.com/tantora_app

■株式会社DONUTS 概要

所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 :代表取締役 西村啓成

設立 :2007年2月5日

事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/