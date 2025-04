タワーレコード株式会社

それでも音楽は続いていく。(山下達郎)

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、今年デビュー50周年を迎えた山下達郎が登場します。山下達郎の出演は2011年7月、2022年5月に続き今回が3度目となります。

今年、山下達郎のデビュー50周年を記念して、1983年~1993年にかけて発売されたMOONレーベルのアルバム6作品がアナログ盤とカセットで再発売されることが決定。2025年5月21日(水)『MELODIES』発売を皮切りに11月26日(水)『SEASON'S GREETINGS』まで約半年にわたり、全世界のファン待望のリリースが続きます。

タワーレコードでは、これを記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。5月12日(月)より全国のタワーレコード、TOWER RECORDS miniにて掲示するほか、タワーレコード店頭ならびにタワーレコード オンラインにて5月21日(水)発売の対象作品『MELODIES』<完全生産限定盤>LPレコードもしくはカセットをご購入の方にタワーレコードオリジナル特典として「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で10名に当たる応募抽選付スマホサイズステッカー(NO MUSIC, NO LIFE.絵柄)を対象商品1枚購入につき1枚プレゼントします。

タワーレコードでは、オリジナル特典やポスター掲示など様々な施策を通じて、今回のMoonレーベル再発売をはじめ山下達郎作品を全社にて大プッシュしていきます。

「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ:https://nomusicnolife.jp/

■対象作品情報

アーティスト:山下達郎

タイトル:MELODIES (1983年作品)

発売日:2025年5月21日(水)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコードMELODIES(2025 Vinyl Edition) <完全生産限定盤>

WPJL-10258 定価:4,400円(税込)

・カセットMELODIES<完全生産限定盤>

WPTL-10007定価:3,410円(税込)

収録内容

(Side A)

1. 悲しみのJODY(She Was Crying)

2. 高気圧ガール

3. 夜翔(Night-Fly)

4. GUESS I'M DUMB

5. ひととき

(Side B)

6. メリー・ゴー・ラウンド

7. BLUE MIDNIGHT

8. あしおと

9. 黙想

10. クリスマス・イブ

タワーレコードオリジナル特典

タワーレコードオリジナル特典1.:スマホサイズステッカー(NO MUSIC, NO LIFE.絵柄)

タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコードオンラインのいずれかで、5/21(水)発売『MELODIES』<完全生産限定盤>LPレコードもしくはカセットをご購入の方に「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で10名に当たる応募抽選付スマホサイズステッカー(NO MUSIC, NO LIFE.絵柄)を対象商品1枚購入につき1枚お渡しします。ご予約済みの方も対象となります。

応募期間:5月20日(火)0:00~6月30日(月)23:59

タワーレコードオリジナル特典2.:ジャケット絵柄カードサイズカレンダー

タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコード オンラインのいずれかで、5/21(水)発売『MELODIES』<完全生産限定盤>LPレコードもしくはカセットをご購入の方に「ジャケット絵柄カードサイズカレンダー」を対象商品1枚購入につき1枚お渡しします。ご予約済みの方も対象となります。

■以降の作品情報

タイトル:BIG WAVE (1984年作品)

発売日:2025年6月25日(木)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコードBIG WAVE(2025 Vinyl Edition)<完全生産限定盤>

WPJL-10259定価:4,400円(税込)

・カセット BIG WAVE<完全生産限定盤>

WPTL-10008 定価:3,410円(税込)

収録内容

(Side A)

1. THE THEME FROM BIG WAVE

2. JODY

3. ONLY WITH YOU

4. MAGIC WAYS

5. YOUR EYES

6. I LOVE YOU・・・Part II

(Side B)

7. GIRLS ON THE BEACH

8. PLEASE LET ME WONDER

9. DARLIN'

10. GUESS I'M DUMB

11. THIS COULD BE THE NIGHT

12. I LOVE YOU・・・Part I

タイトル:POCKET MUSIC (1986年作品)

発売日:2025年7月23日(水)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコードPOCKET MUSIC(2025 Vinyl Edition)

<完全生産限定盤>

WPJL-10260 定価:4,400円(税込)

・カセット POCKET MUSIC<完全生産限定盤>

WPTL-10009定価:3,410円(税込)

収録内容

(Side A)

1. 土曜日の恋人

2. ポケット・ミュージック

3. MERMAID

4. 十字路

5. メロディー、君の為に

(Side B)

6. THE WAR SONG

7. シャンプー

8. ムーンライト

9. LADY BLUE

10. 風の回廊(コリドー)

タイトル:僕の中の少年 (1988年作品)

発売日:2025年9月24日(水)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコード僕の中の少年(2025 Vinyl Edition)<完全生産限定盤>

WPJL-10261 定価:4,400円(税込)

・カセット 僕の中の少年<完全生産限定盤>

WPTL-10010 定価:\3,410(税込)

収録内容

(Side A)

1. 新(ネオ)・東京ラプソディー

2. GET BACK IN LOVE

3. The Girl In White

4. 寒い夏

5. 踊ろよ、フィッシュ

(Side B)

6. ルミネッセンス

7. マーマレイド・グッドバイ

8. 蒼氓(そうぼう)

9. 僕の中の少年

タイトル:ARTISAN (1991年作品)

発売日:2025年10月22日(水)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコードARTISAN(2025 Vinyl Edition)<完全生産限定盤>

WPJL-10262 定価:4,400円(税込)

・カセットARTISAN<完全生産限定盤>

WPTL-10011 定価:3,410円(税込)

収録内容

(Side A)

1. アトムの子

2. さよなら夏の日

3. ターナーの汽罐車-Turner's Steamroller-

4. 片想い

5. TOKYO'S A LONELY TOWN

(Side B)

6. 飛遊人 -Human-

7. Splendor

8. MIGHTY SMILE(魔法の微笑み)

9. “QUEEN OF HYPE" BLUES

10. Endless Game

11. Groovin'

タイトル:SEASON'S GREETINGS

(1993年作品)

発売日:2025年10月22日(水)

レーベル:WARNER MUSIC JAPAN

形態・品番・価格:2形態

・LPレコードSEASON'S GREETINGS (2025 Vinyl Edition)

<完全生産限定盤>

WPJL-10263 定価:4,400円(税込)

・カセットSEASON'S GREETINGS<完全生産限定盤>

WPTL-10012定価:3,410円(税込)

収録内容

(Side A)

1. Acappella Variation On A Theme By Gluck / グルックの主題によるアカペラ

2. Bella Notte / ベラ・ノッテ

3. Be My Love / ビー・マイ・ラヴ

4. Angels We Have Heard On High / グローリア

5. Smoke Gets In Your Eyes / 煙が目にしみる

6. Silent Night / サイレント・ナイト

7. My Gift To You / マイ・ギフト・トゥー・ユー

8. It's All In The Game / イッツ・オール・イン・ザ・ゲーム

(Side B)

9. Just A Lonely Christmas / ジャスト・ア・ロンリー・クリスマス

10. Happy Holiday / ハッピー・ホリデイ

11. Blue Christmas / ブルー・クリスマス

12. White Christmas / ホワイト・クリスマス

13. Christmas Eve(English Version) / クリスマス・イブ

(イングリッシュ・ヴァージョン)

14. Have Yourself A Merry Little Christmas(Short Version) /

ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス

15. O Come All Ye Faithful / 神の御子は今宵しも

■山下達郎プロフィール

1953年東京都出身。

1975年、シュガー・ベイブとしてシングル「DOWN TOWN」、アルバム『SONGS』でデビュー。

1976年、アルバム『CIRCUS TOWN』でソロ・デビュー。

1980年発表の「RIDE ON TIME」が大ヒット。

アルバム『MELODIES』(1983年)に収められた「クリスマス・イブ」が、

1989年12月25日付オリコン週間シングルランキングで初の1位を獲得。

30年以上にわたってランクイン、日本で唯一のクリスマス・スタンダード・ナンバーとなる。

1984年以降、竹内まりや作品のアレンジ及びプロデュースを手がける。

2015年「平成26年度(第65回)芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)」に選出。

2016年には、1987年度から続く「クリスマス・イブ」30年連続オリコン週間シングルランキング100位入りという記録が、ギネス世界記録に認定。2022年には11年ぶりのオリジナル・アルバム『SOFTLY』を発売、2022年7月4日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。自身のレギュラーラジオ番組『サンデー・ソングブック』は30周年を迎えた。

CMタイアップ楽曲の制作や他アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を続けている。

最新シングルは2023年7月に発売された「Sync Of Summer」。