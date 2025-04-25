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¥¿¥¤¥È¥ë¡§MELODIES (1983Ç¯ºîÉÊ)
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(Side A)
1. Èá¤·¤ß¤ÎJODY(She Was Crying)
2. ¹âµ¤°µ¥¬ー¥ë
3. ÌëæÆ(Night-Fly)
4. GUESS I'M DUMB
5. ¤Ò¤È¤È¤
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(Side B)
6. ¥á¥êー¡¦¥´ー¡¦¥é¥¦¥ó¥É
7. BLUE MIDNIGHT
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¥¿¥¤¥È¥ë¡§BIG WAVE (1984Ç¯ºîÉÊ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§WARNER MUSIC JAPAN
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WPTL-10008¡¡Äê²Á¡§3,410±ß(ÀÇ¹þ)
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(Side A)
1. THE THEME FROM BIG WAVE
2. JODY
3. ONLY WITH YOU
4. MAGIC WAYS
5. YOUR EYES
6. I LOVE YOU¡¦¡¦¡¦Part II
(Side B)
7. GIRLS ON THE BEACH
8. PLEASE LET ME WONDER
9. DARLIN'
10. GUESS I'M DUMB
11. THIS COULD BE THE NIGHT
12. I LOVE YOU¡¦¡¦¡¦Part I
¥¿¥¤¥È¥ë¡§POCKET MUSIC (1986Ç¯ºîÉÊ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§WARNER MUSIC JAPAN
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¡¦LP¥ì¥³ー¥ÉPOCKET MUSIC(2025 Vinyl Edition)
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WPTL-10009Äê²Á¡§3,410±ß(ÀÇ¹þ)
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(Side A)
1. ÅÚÍËÆü¤ÎÎø¿Í
2. ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
3. MERMAID
4. ½½»úÏ©
5. ¥á¥í¥Ç¥£ー¡¢·¯¤Î°Ù¤Ë
(Side B)
6. THE WAR SONG
7. ¥·¥ã¥ó¥×ー
8. ¥àー¥ó¥é¥¤¥È
9. LADY BLUE
10. É÷¤Î²óÏ(¥³¥ê¥Éー)
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ËÍ¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯ (1988Ç¯ºîÉÊ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§WARNER MUSIC JAPAN
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¡¦LP¥ì¥³ー¥ÉËÍ¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯(2025 Vinyl Edition)¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
¡¡WPJL-10261¡¡Äê²Á¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥»¥Ã¥È¡¡ ËÍ¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
WPTL-10010¡¡Äê²Á¡§\3,410(ÀÇ¹þ)
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
(Side A)
1. ¿·(¥Í¥ª)¡¦Åìµþ¥é¥×¥½¥Ç¥£ー
2. GET BACK IN LOVE
3. The Girl In White
4. ´¨¤¤²Æ
5. ÍÙ¤í¤è¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
(Side B)
6. ¥ë¥ß¥Í¥Ã¥»¥ó¥¹
7. ¥Þー¥Þ¥ì¥¤¥É¡¦¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤
8. ÁóÝâ(¤½¤¦¤Ü¤¦)
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¥¿¥¤¥È¥ë¡§ARTISAN (1991Ç¯ºîÉÊ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§WARNER MUSIC JAPAN
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¡¦LP¥ì¥³ー¥ÉARTISAN(2025 Vinyl Edition)¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
¡¡WPJL-10262¡¡Äê²Á¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥»¥Ã¥ÈARTISAN¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
¡¡WPTL-10011¡¡Äê²Á¡§3,410±ß(ÀÇ¹þ)
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(Side A)
1. ¥¢¥È¥à¤Î»Ò
2. ¤µ¤è¤Ê¤é²Æ¤ÎÆü
3. ¥¿ー¥Êー¤Îµ¥æ¥¼Ö-Turner's Steamroller-
4. ÊÒÁÛ¤¤
5. TOKYO'S A LONELY TOWN
(Side B)
6. ÈôÍ·¿Í -Human-
7. Splendor
8. MIGHTY SMILE(ËâË¡¤ÎÈù¾Ð¤ß)
9. ¡ÈQUEEN OF HYPE" BLUES
10. Endless Game
11. Groovin'
¥¿¥¤¥È¥ë¡§SEASON'S GREETINGS
(1993Ç¯ºîÉÊ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë¡§WARNER MUSIC JAPAN
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¡¦LP¥ì¥³ー¥ÉSEASON'S GREETINGS (2025 Vinyl Edition)
¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
¡¡WPJL-10263¡¡Äê²Á¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥«¥»¥Ã¥ÈSEASON'S GREETINGS¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä
¡¡WPTL-10012Äê²Á¡§3,410±ß(ÀÇ¹þ)
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(Side A)
1. Acappella Variation On A Theme By Gluck / ¥°¥ë¥Ã¥¯¤Î¼çÂê¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ú¥é
2. Bella Notte / ¥Ù¥é¡¦¥Î¥Ã¥Æ
3. Be My Love / ¥Óー¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥ô
4. Angels We Have Heard On High / ¥°¥íー¥ê¥¢
5. Smoke Gets In Your Eyes / ±ì¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤ß¤ë
6. Silent Night / ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥Ê¥¤¥È
7. My Gift To You / ¥Þ¥¤¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥È¥¥ー¡¦¥æー
8. It's All In The Game / ¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥²ー¥à
(Side B)
9. Just A Lonely Christmas / ¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¡¦¥í¥ó¥êー¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
10. Happy Holiday / ¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤
11. Blue Christmas / ¥Ö¥ëー¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
12. White Christmas / ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
13. Christmas Eve(English Version) / ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö
(¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó)
14. Have Yourself A Merry Little Christmas(Short Version) /
¥Ï¥ô¡¦¥æ¥¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥¢¡¦¥á¥êー¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
15. O Come All Ye Faithful / ¿À¤Î¸æ»Ò¤Ïº£¾¬¤·¤â
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1953Ç¯ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£
1975Ç¯¡¢¥·¥å¥¬ー¡¦¥Ù¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDOWN TOWN¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
1976Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCUS TOWN¡Ù¤Ç¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥åー¡£
1980Ç¯È¯É½¤Î¡ÖRIDE ON TIME¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMELODIES¡Ù(1983Ç¯)¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢
1989Ç¯12·î25ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£
1984Ç¯°Ê¹ß¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤äºîÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸µÚ¤Ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
2015Ç¯¡ÖÊ¿À®26Ç¯ÅÙ(Âè65²ó)·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ(Âç½°·ÝÇ½ÉôÌç)¡×¤ËÁª½Ð¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1987Ç¯ÅÙ¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×30Ç¯Ï¢Â³¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°100°ÌÆþ¤ê¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOFTLY¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢2022Ç¯7·î4ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥Çー¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
CM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤äÂ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖSync Of Summer¡×¡£