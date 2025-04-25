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(Side A)


1. Èá¤·¤ß¤ÎJODY(She Was Crying)


2. ¹âµ¤°µ¥¬ー¥ë


3. ÌëæÆ(Night-Fly)


4. GUESS I'M DUMB


5. ¤Ò¤È¤È¤­


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


(Side B)


6. ¥á¥êー¡¦¥´ー¡¦¥é¥¦¥ó¥É


7. BLUE MIDNIGHT


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9. ÌÛÁÛ


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¥¿¥¤¥È¥ë¡§BIG WAVE (1984Ç¯ºîÉÊ)


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(Side A)


1. THE THEME FROM BIG WAVE


2. JODY


3. ONLY WITH YOU


4. MAGIC WAYS


5. YOUR EYES


6. I LOVE YOU¡¦¡¦¡¦Part II



(Side B)


7. GIRLS ON THE BEACH


8. PLEASE LET ME WONDER


9. DARLIN'


10. GUESS I'M DUMB


11. THIS COULD BE THE NIGHT


12. I LOVE YOU¡¦¡¦¡¦Part I



¥¿¥¤¥È¥ë¡§POCKET MUSIC (1986Ç¯ºîÉÊ)


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(Side A)


1. ÅÚÍËÆü¤ÎÎø¿Í


2. ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯


3. MERMAID


4. ½½»úÏ©


5. ¥á¥í¥Ç¥£ー¡¢·¯¤Î°Ù¤Ë



(Side B)


6. THE WAR SONG


7. ¥·¥ã¥ó¥×ー


8. ¥àー¥ó¥é¥¤¥È


9. LADY BLUE


10. É÷¤Î²óÏ­(¥³¥ê¥Éー)



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(Side A)


1. ¿·(¥Í¥ª)¡¦Åìµþ¥é¥×¥½¥Ç¥£ー


2. GET BACK IN LOVE


3. The Girl In White


4. ´¨¤¤²Æ


5. ÍÙ¤í¤è¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥å



(Side B)


6. ¥ë¥ß¥Í¥Ã¥»¥ó¥¹


7. ¥Þー¥Þ¥ì¥¤¥É¡¦¥°¥Ã¥É¥Ð¥¤


8. ÁóÝâ(¤½¤¦¤Ü¤¦)


9. ËÍ¤ÎÃæ¤Î¾¯Ç¯



¥¿¥¤¥È¥ë¡§ARTISAN (1991Ç¯ºîÉÊ)


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(Side A)


1. ¥¢¥È¥à¤Î»Ò


2. ¤µ¤è¤Ê¤é²Æ¤ÎÆü


3. ¥¿ー¥Êー¤Îµ¥æ¥¼Ö-Turner's Steamroller-


4. ÊÒÁÛ¤¤


5. TOKYO'S A LONELY TOWN



(Side B)


6. ÈôÍ·¿Í -Human-


7. Splendor


8. MIGHTY SMILE(ËâË¡¤ÎÈù¾Ð¤ß)


9. ¡ÈQUEEN OF HYPE" BLUES


10. Endless Game


11. Groovin'



¥¿¥¤¥È¥ë¡§SEASON'S GREETINGS


(1993Ç¯ºîÉÊ)


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¡¦LP¥ì¥³ー¥ÉSEASON'S GREETINGS (2025 Vinyl Edition)


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¡¦¥«¥»¥Ã¥ÈSEASON'S GREETINGS¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ä


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(Side A)


1. Acappella Variation On A Theme By Gluck / ¥°¥ë¥Ã¥¯¤Î¼çÂê¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥Ú¥é


2. Bella Notte / ¥Ù¥é¡¦¥Î¥Ã¥Æ


3. Be My Love / ¥Óー¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥ô


4. Angels We Have Heard On High / ¥°¥íー¥ê¥¢


5. Smoke Gets In Your Eyes / ±ì¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤ß¤ë


6. Silent Night / ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥Ê¥¤¥È


7. My Gift To You / ¥Þ¥¤¡¦¥®¥Õ¥È¡¦¥È¥¥ー¡¦¥æー


8. It's All In The Game / ¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥²ー¥à



(Side B)


9. Just A Lonely Christmas / ¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥¢¡¦¥í¥ó¥êー¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹


10. Happy Holiday / ¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤


11. Blue Christmas / ¥Ö¥ëー¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹


12. White Christmas / ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹


13. Christmas Eve(English Version) / ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö


(¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥ô¥¡ー¥¸¥ç¥ó)


14. Have Yourself A Merry Little Christmas(Short Version) /


¥Ï¥ô¡¦¥æ¥¢¥»¥ë¥Õ¡¦¥¢¡¦¥á¥êー¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹


15. O Come All Ye Faithful / ¿À¤Î¸æ»Ò¤Ïº£¾¬¤·¤â




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1953Ç¯ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£


1975Ç¯¡¢¥·¥å¥¬ー¡¦¥Ù¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDOWN TOWN¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£


1976Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCUS TOWN¡Ù¤Ç¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥åー¡£


1980Ç¯È¯É½¤Î¡ÖRIDE ON TIME¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£


¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMELODIES¡Ù(1983Ç¯)¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢


1989Ç¯12·î25ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£


30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¡£


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2016Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1987Ç¯ÅÙ¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×30Ç¯Ï¢Â³¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°100°ÌÆþ¤ê¤È¤¤¤¦µ­Ï¿¤¬¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ËÇ§Äê¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOFTLY¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢2022Ç¯7·î4ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¥Çー¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤Ï30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£


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