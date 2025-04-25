人材育成担当者と共に未来を創る ライトワークス、新メディア「LEARNING SHIP（ラーニングシップ）」を創刊

株式会社ライトワークス

企業向けeラーニングコンテンツ・人材開発プラットフォームを開発・提供する株式会社ライトワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：江口夏郎、以下ライトワークス）は、日々奮闘される人材育成ご担当者の皆様に寄り添い、より良い教育投資の実現を支援する新メディア「LEARNING SHIP（ラーニングシップ）(https://www.lightworks.co.jp/media/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250425)」を2025年4月15日に創刊いたしました。

URL： https://www.lightworks.co.jp/media/(https://www.lightworks.co.jp/media/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250425)

■新メディア「LEARNING SHIP（ラーニングシップ）」創刊の背景

働き方やキャリア観が多様化し、テクノロジーが急速に進化する現代において、「人材育成」や「個人・組織の学び」は企業価値向上の源泉であり、その戦略的な重要性はますます高まっています。

一方で、人材育成のご担当者は、経営層からの期待、従業員の多様なニーズ、限られた予算、そして目まぐるしく変化する外部環境の中で、日々多くの課題に直面されています。

「自社の育成施策は本当に効果が出ているのか？」

「限られた予算で最大の効果を出すには？」

「最新のトレンドをどう取り入れれば良いのか？」

このような課題に対し、日々の課題解決や戦略立案に役立つ実践的な情報、そして投資対効果を高めるためのヒントを提供するべく、ライトワークスはこれまで20年以上にわたり培ってきた知見とネットワークを結集し、人材育成担当者の皆様と共に未来を切り拓くパートナーとして、このメディアを立ち上げるに至りました。

■「LEARNING SHIP（ラーニングシップ）」とは

「LEARNING SHIP」は、人材育成の最前線で活躍される皆様に向けて、戦略的な思考を深め、より良い教育投資につながる情報を提供するメディアです。「SHIP」には、読者の皆様と共に人材育成を探求していく協力者（partnership）として価値ある情報をお届けするという想いを込めています。



●コンセプト：人材育成担当者の、より良い教育投資のために伴走するメディア



●ミッション：

人材育成担当者が直面するリアルな課題に光を当て、具体的な解決策や多様な視点を提供する。

費用対効果の高い教育投資を実現するための、戦略的な考え方や最新の知見を発信する。

読者が自信を持って人材育成戦略を推進し、組織成果に貢献できるよう支援する。



●主なコンテンツカテゴリ（予定含む）：

・戦略・トレンド：人的資本経営と教育投資、リスキリング戦略、タレントマネジメント、学習効果測定（ROI）など

・実践ノウハウ：効果的な研修企画・設計、OJT/Off-JT連携、LMS活用による効率化、エンゲージメント向上策など

・インタビュー：先進企業の人事リーダー、専門家、経営者など

・事例紹介：具体的施策の成功・失敗事例、ライトワークス顧客事例など

・データ・調査：最新の市場動向、調査レポート解説など

■ターゲット読者

・企業の人事、研修、人材開発担当者

・経営層、事業責任者、マネージャー層

・その他、組織における人材育成や教育投資に関心のある方

ライトワークスは、「LEARNING SHIP」を通じて人材育成担当者の皆様を力強く支援し、個と組織の成長に貢献してまいります。

＜株式会社ライトワークスについて＞ https://www.lightworks.co.jp/(https://www.lightworks.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT250425)

「ミライの『はたらく』を、明るくする」を理念に、eラーニングコンテンツや、学習管理・人材開発プラットフォーム『CAREERSHIP(R)』を提供し、企業の人材育成をサポートしています。最先端のテクノロジーと質の高い教材で、学習効果を最大化し、企業の持続的な成長に貢献します。

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