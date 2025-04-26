【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese　台湾・新規入会初月料金半額キャンペーンを開催！

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、期間限定で、台湾における新規入会の会員様を対象に初月の月額料金半額キャンペーンを開催いたします。

Native Camp Japanese 是一個提供隨時隨地、無限制次數的日本語線上學習平台，讓您可以與日本籍講師進行互動式學習

與傳統依課程數量計費的學習平台不同，Native Camp Japanese 採用定額制，提供 24 小時、全年無休的服務，無需預約，讓您可以在任何時間、任何地點進行學習，因其高性價比與便利性，深受全球學習者的喜愛。

為了回饋廣大台灣學習者，我們特別推出期間限定的優惠活動：

新會員專屬優惠：

・7天免費試用

・贈送 TWD600 的代幣

・首月月費半價優惠券

活動期間：2025年4月25日（星期五）至2025年4月30日（星期三）

請透過以下專屬連結完成註冊：

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_zh-tw3

注意事項：

使用優惠券後，首月月費將享有半價優惠。

本活動僅適用於透過上述專屬連結於活動期間內註冊的新會員。

僅限以新台幣（TWD）付款的用戸參加，美元（USD）付款的用戸不適用此活動。

立即註冊，開啟您的日本語學習之旅！

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw(https://ja.nativecamp.net/zh-tw)

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の受講回数に応じたレッスン料金体系の日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたび、期間限定で台湾において、新規ご入会の方を対象に、初月の月額料金が半額

となるキャンペーンを実施いたします。

専用リンク：https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_zh-tw3(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_zh-tw3)

期間限定・新規入会特典：

・7日間の無料トライアル

・TWD600分のコインをプレゼント

・初月の月額料金が半額になるクーポンをプレゼント

キャンペーン期間：2025年4月25日(金)～2025年4月30日（水）

※クーポンをご利用いただくことで初月の月額料金が半額になります。

※本キャンペーンは、台湾国内から専用リンクを経由してご入会された方が対象となります。

※お支払い通貨がTWD（台湾ドル）の場合のみ対象となります。USD（米ドル）でのお支払いは対象外です。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)