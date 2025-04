佐藤大樹さん(EXILE/FANTASTICS)主演、香音さんヒロインで話題！ドラマ『絶望的につまらない金持ちイケメン彼氏と結婚できますか？＃絶望プロポーズ』4/26より「タテドラ」独占配信スタート

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナル制作ドラマ『絶望的につまらない金持ちイケメン彼氏と結婚できますか?#絶望プロポーズ』を2025年4月26日(土)12:00より独占配信いたします。全51話のストーリとなり、4月26日(土)12:00からは1話~25話までを、4月30日(水)からは26話~51話までを配信いたします。

本作品は、佐藤大樹さん(EXILE/FANTASTICS)が演じる容姿端麗だが絶望的につまらないイケメンの主人公・葛城昴が、香音さんが演じる肉食系港区女子のヒロイン・小野葵にプロポーズすることからストーリーが展開される、新感覚ラブコメディです。共演者には、砂田将宏さん(BALLISTIK BOYZ)を始め、演技力に定評のある人気芸人の吉住さんやカカロニ・栗谷さんといった個性豊かな豪華キャスト陣が名を連ねています。また、人気芸人の上田航平さん(元ゾフィー)が初めてショートドラマの脚本を手掛けたことでも話題を集めています。「おもしろくなさ」を「おもしろい」で表現するという超高難度のラブコメディをぜひご覧ください。

公式サイト: https://www.tated.tv/zetsupro/

■あらすじ

小野葵は、誰もがうらやむ理想の彼氏、葛城昴と交際中。昴は、イケメンでお金持ち、デートはいつも高級レストラン。まさに「白馬の王子様」そのもの!そんな夢のような生活を送る葵は、誰もが認める勝ち組……のはずだった。

完璧な彼氏に見えた昴には、たった一つだけ「致命的な欠点」があった。

それは昴が、絶望的につまらないということ。

会話は盛り上がらず、リアクションも「へぇ」「そうなんだ」で終わり。ノリが悪くて、冗談も言わず、楽しい場でも空気を読まず場をしらけさせる。刺激もなければ、ロマンチックさも皆無。しかも彼の友達も全員つまらない。

「これって本当に幸せ……?」

そんなモヤモヤが続く中、昴からまさかのプロポーズ!唯一の「欠点」に心が揺れ動く葵。

このまま完璧だけど“クソつまらない”彼氏と結婚するのか?

それとも、もっと“楽しい恋”を求めて新しい一歩を踏み出すのか?

いや、もしかして、彼を「面白くする」ことはできるのか……?

つまらなさがクセになる新感覚ラブストーリー、今、開幕!

■作品概要

◇作品名

絶望的につまらない金持ちイケメン彼氏と結婚できますか?#絶望プロポーズ

◇配信開始日時

2025年4月26日(土)12:00

※全51話のうち、26話以降は4月30日(水)に配信開始予定

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

◇出演者

佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)、香音、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、那須ほほみ、マツモトクラブ、吉住、カカロニ・栗谷、すみぽん、加瀬信行、櫻井淳子 / 上田航平

◇スタッフ

監督 :太田勇(テレビ東京制作)

脚本 :上田航平

プロデューサー :飛田岳紀

ラインプロデューサー :宮本亜依瑠

制作プロデューサー :庄司知美(テレビ東京制作)、平木篤(isai)

◇公式サイト

https://www.tated.tv/zetsupro/

「タテドラ」ドラマ公式X( https://x.com/tated_drama )では、ティザー映像や出演者からのコメント動画等を順次公開しています。ぜひお見逃しなく!

■相関図

■コメント紹介

佐藤大樹さん(EXILE/FANTASTICS)

【コメント】

出演が決まる前から「タテドラ」のことを知っていて、サスペンス系の作品を見ていました。

最近で一番笑ったのは、間違いなくこの作品の撮影現場です!クランクイン直後のシーンから既に、出演者全員が笑いを堪えながら演技をしていました。ドラマの撮影現場で爆笑したのは久々でしたね。

毎話笑いどころがあって、面白くてあっという間に見進めてしまうと思いますのでぜひご覧ください。

香音さん

【コメント】

私も、つまらなくするためのちょっとズレた会話の間だったり、話し方だったりがどうしてもツボにはまってしまって、何度も爆笑しましたね。それほど楽しみながら撮影したので、その面白さが見てくださるみなさんにも伝わればいいなと思っています。

あと、縦型ドラマだからこその構図にも注目して見ていただけたら嬉しいです。

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン

◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。

(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/