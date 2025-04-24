【楽天マラソン】ＧＷのお供に！今こそ欲しいガジェット特集
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、4月24日(木)より開催される楽天市場『楽天マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム70点を最大40%オフで販売いたします。
【MOTTERUのSALE期間：4/24(木) 20:00-4/28(月) 14:00】
(楽天マラソン対象期間：4/24(木) 20:00-4/27(日)09:59)
SALE対象商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/
注目の新商品(一部抜粋)
2in1 マグネット式 ワイヤレス充電器 (MOT-QI15W05-EC)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-qi15w05ec/)
Qi2ワイヤレス充電に対応したスタンド型の充電器です。マグネットでピタッとくっつき、最大15Wの出力でスマホを素早く充電。
GWのまったりした時間を快適に楽しめます。おうち時間の充実度アップ間違いなし！
【セール特価(税込)：4,490円(1,500円OFF)】
マグネット式 ワイヤレスモバイルバッテリー (MOT-MBQI5001-EC)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mbqi50001ec/)
Qi2充電に対応したモバイルバッテリーです。
スマートフォンにマグネットでしっかり固定できるから、位置ずれなしで安定した充電が可能。
ケーブルいらずでバッグの中もスッキリ。うっかりケーブルを忘れて「充電できない…！」なんて心配もありません。
【セール特価(税込)：3,790円(1,200円OFF)】
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力(MOT-MB25001)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mb25001/)
USB-C 1ポートから最大PD140Wの高出力で、
MacBookProやゲーミング用ノートパソコンもパワフルに充電可能なモバイルバッテリーです。
旅行や移動中でも、最大3台まで同時充電OKだから、スマホやタブレット、ノートPC、全部まとめて充電できて便利！
充電切れの心配なく、思いっきり楽しい時間を満喫できる頼れるアイテムです。
【セール特価(税込)：7,990円(2,000円OFF)】
GWの休暇をもっと快適に！お出かけやお家時間にぴったりなアイテム
sofumo mashikaku pouch(マシカクポーチ) (MOT-GPOUCH02）(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-gpouch02/)
キラキラのラメが散りばめられた見るだけで心が躍る可愛さのポーチです。
バッグの中もスッキリして、GWの準備も楽々！
【セール特価(税込)：1,980円(500円OFF)】
シリコンショルダーストラップ(MOT-STRAP01)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-strap01/)
長さ調整ができ、肩掛け・首掛け・斜め掛けと自由自在。スマートフォンを快適に持ち歩けて、シャッターチャンスも逃しません。
【セール特価(税込)：1,980円(700円OFF)】
3Way マグネットリング&スタンド(MOT-SRING02)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring02/)
マグネットでしっかり固定でき、動画視聴にも便利なスタンド機能付き。磁石が付く場所ならどこでも固定でき、手軽に自撮りや定点撮影が可能です。
【セール特価：ポイント10倍！】
旅のおともに、ちょっと特別な充電器を。
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mb5002ec/) 個人名入れ プリント可能(MOT-MB5002)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mb5002ec/)
世界にひとつだけのデザインを誰でも簡単につくることができます。
・卒業記念に
・友達や恋人のプレゼントに
・イベントや記念日の贈り物に
・会社のノベルティに
モバイルバッテリー 10000mAh PD18W対応 個人名入れ プリント可能(MOT-MB10001)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-mb10001/)
MOTTERUの一番人気商品に、名入れプリントができるようになりました。
GWはMOTTERU製品で快適さをアップ！この機会にぜひお買い求めください☆
MOTTERUダイレクト楽天市場店の公式LINE始めました！(https://www.rakuten.co.jp/motteru/contents/line/)
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