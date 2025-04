中国ドラマ2作品をU-NEXTで独占先行配信！『輝ける宝珠の如く』『雪上恋歌 ～天に刻まれた悠久の愛～』が5月に登場

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年5月1日(木)より中国ドラマ『輝ける宝珠の如く』『雪上恋歌 ~天に刻まれた悠久の愛~』を独占先行配信いたします。

5月配信の新作中国ドラマとして、シュー・ルー×ビー・ウェンジュンの、玉器の商いで出逢ったふたりが支え合いながら成長していく、珠玉のロマンス時代劇『輝ける宝珠の如く』、そしてリン・シンイー×ティエン・シューニンの「触れられない」奇病が絆を深め、涙が呪いを解く壮大なファンタジーラブロマンス『雪上恋歌 ~天に刻まれた悠久の愛~』が登場。

U-NEXTでは中国ドラマ2作品を5月1日(木)12時より独占で先行配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『輝ける宝珠の如く』<全24話>

【価格】各330円(税込)/7日間

【STORY】

玉を鑑別する職人・荐玉師を目指すも何の経験も取り柄もない単単単。ある日、幸運にも綺裴閣の当主である大奥様に気に入られた彼女は、道楽息子と評判の若様・裴沛の侍女を務めながら綺裴閣の荐玉師として働くことになる。ところが、裴沛は単単単を商売敵の蘇玉軒の間者と勘違い。その疑いを晴らすべく活躍した単単単は、才能がありながらある事情から家業を避け続ける裴沛を奮起させ、一緒に闘玉大会に挑戦することになるが…。

(C)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited

『雪上恋歌 ~天に刻まれた悠久の愛~』<全24話>

【価格】各110円(税込)/7日間

【STORY】

九尾狐(きゅうびこ)の呪いで愛が乱れる人間界。記憶を失った小紅娘(しょうこうにゃん)・柳莺莺(りゅうえいえい)と、天喜星(てんきせい)の神医・姜長清(きょうちょうせい)が出会い、女性に触れると発作が起きる奇病と孤寡(こか)の宿命に苦しむ彼を救おうと奮闘。絶情呪(ぜつじょうじゅ)や妖の陰謀に立ち向かううち、芽生えた愛が奇跡を呼び覚ましていく。

(C)Haining Fenghe Film and Television Culture Co., Ltd.

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。