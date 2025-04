人気アーティストの練習風景をお届け！K-POPファン必見のバラエティ『Music Kへようこそ！』“CATCH THE YOUNG編”が「Music K」にて配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、Prime Videoのサブスクリプション「Music K」(ミュージックK)におけるオリジナルコンテンツ『Music Kへようこそ!』の新エピソード“CATCH THE YOUNG編”を、本日4月25日(金)よりMusic Kの会員を対象に配信いたします。

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」配信ページはこちら(https://amzn.to/431Jh68)

●バンド界の新時代を切り開く!“CATCH THE YOUNG”が「Music Kへようこそ!」に登場

個性溢れるコンセプトや多彩な楽曲で世界中のファンを虜にするK-POPアーティストたち。そんな中でも、デビューを迎えて間もない新人アーティストたちにフォーカスし、彼ら・彼女たちの普段の練習生活などをお届けする“Music K”オリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ!」。

今最も輝く期待の新星たちを迎え、毎月2アーティスト分のエピソードを更新している本コンテンツにおいて、本日最新話EP.12の配信を開始いたしました。

EP.12のゲストとして迎えたのは、5人組ボーイズバンド“CATCH THE YOUNG”。これまで数々のK-POPアイドルをゲストとして迎えてきた本コンテンツですが、今回初めてK-POPバンドがゲストとして登場します。

2023年にデビューした“CATCH THE YOUNG”はリーダー兼ベース担当のサニ、ギター担当のギフン、ボーカルのナムヒョン、キーボード担当のジュンヨン、そしてドラマ―のジョンモの5人で結成されたボーイズバンドです。メンバー全員が作詞作曲、編曲が可能なことや自分が担当している楽器以外の様々な楽器までこなせることからも注目を集めている彼ら。

番組は、各自の自己紹介から有名な韓国ドラマの名シーンのパロディなど少し変わった特技を披露する場面からスタート。その後の、メンバーによる“自慢タイム”ではギフンがギターを始めたきっかけや、サニ・ナムヒョンによる日本の楽曲演奏に歌唱などそれぞれの実力が光るパフォーマンスを魅せてくれます。さらにキーボード担当のジュンヨンですが、普段通っている学校では全く違う楽器を専攻しているとの情報も…?

また個々の練習風景を見せてくれる“セルフカメラタイム”では、ギフンが作成途中の曲を聴かせてくれる場面や、リーダーのサニが“CATCH THE YOUNG”の楽曲<The Legend>のデモテープを紹介してくれる様子なども収められており、知られざる楽曲制作の裏側までお届け。

今年2月から3月にかけて長期来日公演を開催するなど、日本でも注目を浴びているK-POPバンド“CATCH THE YOUNG”。センスが光る楽曲と個性溢れる彼らの素顔を堪能できる「Music Kへようこそ!」EP.12の“CATCH THE YOUNG編”をぜひ、Music Kにてお楽しみください。

▼「Music Kへようこそ!」

エピソード12.【CATCH THE YOUNG編】バンドの新時代を切り開く!5人組ボーイズバンドが登場

●“CATCH THE YOUNG”の豪華グッズが当たる特別なキャンペーンも実施!

詳細を見る :https://amzn.to/4lHBTo1(C) IMX

「Music Kへようこそ!」最新話更新を記念して、CATCH THE YOUNGの直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら:https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、“Music K”ではBTOBのデビュー10周年を記念したコンサートの様子と共に送るドキュメンタリー映画『BTOB TIME Be Together THE MOVIE』や歌手や女優としてマルチに活躍するIUの初主演ドラマ「最高です!スンシンちゃん」など様々なジャンルのK-POPコンテンツを大好評配信中!

どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

●概要

(C)Cube Entertainment / Managementkt alpha / International Sales & DistributionSOULEM ENM / Film Production(C)KBS

Prime Videoのサブスクリプションで、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

K-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp&node=2351649051)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)