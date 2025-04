LINEでおしゃれなアイテムを簡単に制作・発注できるサービス「バズスタ」【WEGO SCHOOL】アオハル部員５名がモデルとして登場！

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔) では、高校生活3年間を誰よりも楽しみ最高の“アオハル”にするための、コミュニティメディア「WEGO SCHOOL・ユース学園」を運営しており、現在合計フォロワー数19万人の日本最大コミュニティとなっております。

また「WEGO SCHOOL」において、現役高校生アンバサダー(通称:アオハル部員)として、現在40名の高校生が所属しており、様々なかたちでコンテンツやプロジェクトに参画し、SNSなどで発信をしています。

そして、この度、快適なライフスタイルの提案を進める豊島株式会社(本社:名古屋市中区、代表取締役社長:豊島半七)が展開する、LINEを通して手書きのデータを送るだけでオリジナルアイテムを簡単に作ることができるサービス<バズスタ>において、「WEGO SCHOOL」の“アオハル部員”5名がモデルに起用され、SNSを通じて本サービスの特徴などを発信していく事となりました。

<バズスタ>とは

LINEを通して手書きのデータを送るだけでプロのデザイナーが無料でイラストに仕上げ、そのイラストを使用したアイテムを簡単に作ることができるサービス。

学園祭や運動会シーンでのクラスTシャツや、大学生の方々のサークルアイテムなど様々な場面でオリジナルアイテムが必要となる場面がありますが、おしゃれなイラストやデザインを作ることに対して苦手意識をもつ方もいる中、本サービスを活用いただくことで、プロがデザインしたおしゃれなイラストで簡単にオリジナルアイテムを制作することができます。

更に、今回新しく追加されたデザインカタログ機能では、プロのデザイナーが作成したデザインカタログの中から好きなデザインを選ぶことができます。色やフォントも自由に変更が可能となっており、デザイン等が苦手な方でも簡単におしゃれなオリジナルアイテムを作ることが可能になります。

- バズスタURLhttps://appservice-buzzu-main.azurewebsites.net/for_buzzu_app/buzzu-studio-2505/

■WEGO SCHOOL・ユース学園

WEGOが運営する、高校生活3年間を誰よりも楽しみ最高の“アオハル”にするための、コミュニティメディア「WEGO SCHOOL・ユース学園」は合計フォロワー19万人の日本最大コミュニティとなっており、現役高校生アンバサダー“アオハル部員”は現在40名。

▷WEGO SCHOOL Instagram :@wegoschool_official(https://www.instagram.com/wegoschool_official/)

▷ユース学園Instagram :@youthgakuen(https://www.instagram.com/youthgakuen/)

■バズスタアンバサダー アオハル部員 SNSアカウント- はなhttps://www.instagram.com/hana_pink17/https://www.tiktok.com/@hana_pink17- しのhttps://www.instagram.com/ts_.n06/https://www.tiktok.com/@s_.ily6- りのあhttps://www.instagram.com/rinoa2ll/https://www.tiktok.com/@rinoa2ll- かんなhttps://www.instagram.com/saku._.kan666/https://www.tiktok.com/@saku._.kan666- はんなhttps://www.instagram.com/___h.710/https://www.tiktok.com/@__h.710

ライフスタイル提案商社

■豊島株式会社 https://www.toyoshima.co.jp

1841年創業。180年を超える実績を礎として、時代の変化に応じて事業領域を拡大。グローバルな原料手配から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ファッション産業のサプライチェーンを総合的に担います。また持続可能なライフスタイルを提案する企業として、Society5.0の社会に向かってサステナブル素材や機能的な商品の開発を進めるとともに、テックベンチャーへの投資や提携を通じてインフォメーション・テクノロジーを活用したサービスの提供を進めて参ります。2019年より「MY WILL(マイ・ウィル)」をステートメントとし、当社の姿勢を打ち出しています。

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site:https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X (旧Twitter):@WEGO_press

Official TikTok:@wego_official