野外シアター「大名ダイニング・シアター」5月開催決定！話題のヒット作4本で、笑いと感動をお届け！食べて、飲んで、グルメも堪能♪ 福岡大名ガーデンシティで特別なひとときを。

5月22日(木)~25日(日)の4日間、福岡大名ガーデンシティ・パーク(福岡市中央区大名2-6-50)にて「大名ダイニング・シアター」を開催します!

話題のヒット作4本を、縦8m横10mの大型スクリーンで日没後に毎日1作品を上映。

映画を楽しみながら、会場内の飲食ブースでグルメも堪能できる、ゆったりとした時間をご提供します。家族、友達、カップルで、特別なひとときをお楽しみください。

■開催日程

2025年5月22日(木)~25日(日) 4日間

[平日]17:00~22:00 [土日]12:00~22:00

※映画上映開始は日没後19:00頃を予定

※入場無料

■THEATER

・上映作品ラインナップ

5月22日(木) 《ドリーム・ガールズ》

5月23日(金) 《ワイルド・スピード SKY MISSION》

5月24日(土) 《怪盗グルーのミニオン大脱走》

5月25日(日) 《ボス・ベイビー 》

※上映作品は変更の可能性もございます。

【5月22日(木)】 ドリーム・ガールズ

(C)2006 DreamWorks LLC and Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM,(R)& Copyright(C)2007 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.夢・裏切り・再生。音楽業界で頂点を目指す3人の女性の物語ー

1960年代、黒人女性3人組グループ”ザ・ドリームズ”は、スターへの階段を駆け上がるが、栄光の裏に友情と夢のすれ違いが生まれる。実在のモータウンを彷彿とさせる音楽業界の光と影を描き、ビヨンセ、ジェニファー・ハドソンらが圧巻の歌声と演技で魅せる。夢、裏切り、そして再生。華やかなショービズの世界に隠されたリアルな人間ドラマが、観る者の心を震わせる。

【5月23日(金)】 ワイルド・スピード SKY MISSION

ワイスピシリーズ、最高・最大のヒット作を迫力あるビッグスクリーンで!

最強チームが、空も陸もぶっ飛ばす!「ワイルド・スピード SKY MISSION」は、シリーズ史上かつてないスケールで展開するアクション超大作。亡き仲間の仇を討つため、ドミニクたちは空から車でダイブ、崖を飛び越え、世界中を縦横無尽に駆け巡る。超人的なカーアクションと壮絶なバトル、そして仲間との絆が炸裂するシリーズ屈指の名作。ラストにはポール・ウォーカーへの感動のトリビュートも。息をのむ瞬間の連続に、アクセル全開で突っ走れ!

【5月24日(土)】 怪盗グルーのミニオン大脱走

(C)2015 Universal Studios. All Rights Reserved.(C)2016 Universal Studios. All Rights Reserved.興行収入70億突破の『怪盗グルー』シリーズ最大のヒット作!

世界一おかしな悪党(だった)グルーと、いたずら好きなミニオンたちが巻き起こす大騒動!『怪盗グルーのミニオン大脱走』では、グルーが反悪党同盟をクビに!?そんな時、彼の前に現れたのは、なんと双子の兄ドルー!ふたりは力を合わせて伝説の悪党バルタザールに立ち向かうことに。ミニオンたちも相変わらず大暴れで、笑いが止まらない!家族の大切さや絆も描かれ、子どもから大人まで楽しめるハートフルでハチャメチャな冒険が待っている!

【5月25日(日)】 ボス・ベイビー

見た目は赤ちゃん、中身はおっさんビジネスマン!?

見た目は赤ちゃん、中身はおっさんビジネスマン!?『ボス・ベイビー』は、ある日突然やってきたスーツ姿の赤ちゃんが巻き起こす、笑って泣ける家族の物語。7歳のティムのもとに現れた弟は、実は“赤ちゃん業界”のスパイ!?兄弟ケンカを繰り広げながらも、ふたりは力を合わせて世界を救うミッションに挑む!ユーモアたっぷりの展開に加え、兄弟の絆や家族の大切さも描かれ、子どもも大人も夢中になること間違いなし!

(C)DreamWorks The Boss Baby (C)2018 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. (C)2018 Universal Studios. All Rights Reserved.

縦8m横10mの大型スクリーン前回3月の様子

■公式Instagram

グルメ紹介や追加イベント情報は公式インスタグラムで随時お知らせいたします!

《公式Instagram》https://www.instagram.com/daimyo_dining_theater/?hl=af

■その他

【会場】福岡大名ガーデンシティ・パーク(福岡市中央区大名2-6-50)

【主催】ファンファン福岡、西日本新聞イベントサービス

【協賛】QTnet、キリンビール、西日本新聞社

【入場料】無料

【アクセス】

福岡大名ガーデンシティ・パーク 住所:福岡市中央区大名2-6-50

地下鉄空港線「天神」駅 徒歩3分/

西鉄バス「西鉄グランドホテル前」バス停 徒歩1分/西鉄福岡(天神)駅 徒歩10分

※飲食物のお持込みはご遠慮いただいております。

※少雨決行。荒天の場合は実施中止する場合があります。

※実施内容は変更になる場合があります。