Íü¡õSCRAP¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ªÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡õÁª½ñ¿ÇÃÇ¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ò½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê!!
¡Ö¥¢¥¿¥Þ¥ª¥«¥·¥¤¡¢ËÜ²°¡×¡Ö¿ä¤·¤Þ¤¯¤ë¡¢ËÜ²°¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼êÎÓÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,490Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸¡Ë¤È¿Íµ¤¥Û¥éーºî²È¡ÈÍü¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü½ñÀÒ¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢SCRAP¤È¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¤ÇÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡õÁª½ñ¿ÇÃÇ¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ò½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ë½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü(¶â)～25Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SCRAP¡õ¿Íµ¤¥Û¥éーºî²È¡ÈÍü¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü½ñÀÒ¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¤¹¤Ç¤Ë½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ñÀô¤ÈSCRAP¤¬¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÜ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤È¤â½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapshuppan.com/5mino/
¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤Î¥Ñー¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂÎ¸³·¿Å¸¼¨
Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤äÆü¾ï¤ËÀø¤à¤â¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤é¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Î¡È¤ª¤·¤Þ¤¤¡É¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹Í»¡¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸¼¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¡¢7Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Íü¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤«¤ò¿ÇÃÇ¤·Áª½ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë½ñÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤ÊËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¿ÇÃÇ¡×¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿½ñÀÒ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Áª½ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Íü¡¢SCRAP¡¢¤½¤·¤Æ½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¡£
¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡Ö»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤1ºý¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÁª½ñÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤È¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¤Ë¤è¤ëÁª½ñ¿ÇÃÇ¡Ä¡Ö¿¨¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢Áª¤Ö¡×¿·¤·¤¤ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ã¤È¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¡ÖÈ¯¸«¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡õÁª½ñ¿ÇÃÇ
¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
Íü¡õSCRAP¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡ÙÈ¯ÇäµÇ°
ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡õÁª½ñ¿ÇÃÇ¡Ø¤ª¤·¤Þ¤¤Å¸～¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù
¢£³«ºÅ¾ì½ê
½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー9F¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®1-11-1
https://www.shosen.co.jp/tower/
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯5·î23Æü(¶â)～5·î25Æü(Æü)
23Æü¡¿24Æü¡§11:00～20:00¡¢25Æü¡§11:00～18:00
¢£Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
»þ´Ö»ØÄêÍ½Ìó·ô¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¡Ë500±ß
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢£¼çºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô
³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó½ñÀÒ¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù
¢£Ãø¼Ô
Íü¡õSCRAP
¢£ÆâÍÆ
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆæ²ò¤¥²ー¥à½¸¡Ö5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥Û¥éーºî²È¡ÈÍü¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Çº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Ææ¤ä°Å¹æ¤ò²ò¤¡¢¿Í¡¹¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊª¸ì¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢À¤³¦¤Î³µÇ°¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤ì¤Ï¥Û¥éーËÜ¤Ç¤¹¡£¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÆÉ¤à¤Î¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£È¯ÇäÆü
2025Ç¯4·î25Æü(¶â)
¢£Äê²Á
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£»ÅÍÍ
A5È½¡¿160¥Úー¥¸
¢£ISBN
978-4-909474-87-2
¢£È¯Çä¡¿È¯¹Ô
SCRAP½ÐÈÇ
¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapshuppan.com/5mino/(https://www.scrapshuppan.com/5mino/)
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓÍü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Û¥éーºî²È¡£2022Ç¯¡¢Ã±Ãø¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£Ãø½ñ¤Ë¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¾Ð¡Ù¤ä¡Ø¤³¤³¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¢¢¡Ê¤Ï¤³¡Ë¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢³è»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¡²è¸¶ºî¡Ø¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¡â¤¯¤À¤±¤Ç¡£¡Ù¡ØSCP¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Î¼¹É®¡¢¹Í»¡·¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¤½¤Î²øÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¡Ø¹ÔÊýÉÔÌÀÅ¸¡Ù¤Î´ë²è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Øã±½ü¡Ù¤Î¹½À®¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¡£Æü¾ï¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÀø¤à²ø°Û¤òÉÁ¤¯ºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó³ô¼°²ñ¼Ò½ñÀô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½ñÀô¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡×¤Î2¤Ä¤Î²°¹æ¤Î½ñÅ¹¤òÅ¸³«¡£¡ÖÅ´Æ»¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¿ô³Ø¡×¡ÖÀê¤¤¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎËÜ¡¦»¨²ß¤ò¿¼¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¡£
¡ù½ñÀô¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.shosen.co.jp/
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓSCRAP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁSCRAP¤Ç¤¹¡£
SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/
¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine