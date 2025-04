桑田佳祐さんが急遽ZIP-FM生出演！貴重な楽曲＆トークが満載の一日に

株式会社ZIP-FM

2025年4月25日(金)ZIP-FMでは特別企画【サザンオールスターズ REQUEST SPECIAL】をオンエアし、名古屋・バンテリンドーム ナゴヤでのライブ公演直後というタイミングで、リスナーからの熱いリクエストとともに、サザンオールスターズの名曲をたっぷりとお届けしました。





そして15:00からの「HOORAY HOORAY FRIDAY」には、桑田佳祐さんが番組に急遽生出演!サザンオールスターズのニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』についてたっぷりと語っていただき、ZIPPIE(ZIP-FMリスナー)から寄せられたメッセージも多数ご紹介。番組は終始、特別な熱気に包まれました。また、ZIP-FM開局7周年の際に桑田さんが特別に書き下ろした楽曲「ZIPPIE MY LOVE」を25年ぶりにオンエア。時代を超えてリスナーの心に響く珠玉の1曲に、多くの反響が寄せられました。さらに、ZIP-FMナビゲーターの白井奈津が、桑田佳祐さんの前で1曲を披露する場面も!この模様はradikoのタイムフリーで視聴可能です!http://radiko.jp/share/?t=20250425150000&sid=ZIP-FM(http://radiko.jp/share/?t=20250425150000&sid=ZIP-FM)