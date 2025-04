愛犬を現代アートに！ドッグアーティスト「EIJI TAMURA DOG ART」バーニーズ　ニューヨーク六本木店にて、5月16日より個展・オーダーアート受注会&ライブペイント（5/17,18）開催

株式会社グレスティ

2025年5月16日(金)~ 25日(日)、バーニーズ ニューヨーク六本木店にて、EIJI TAMURA DOG ART(田村英史・タムラエイジ/企業名:株式会社グレスティ 所在地:東京都渋谷区)の個展・オーダー受注会「ART EXHIBITION: EIJI TAMURA DOG ART」が開催されます。

この個展は、EIJI TAMURA DOG ARTの独特な世界観を身近に体験できる貴重な機会です。

20代の頃、ニューヨークやロサンゼルスのストリートアートに触れ、独自のアートスタイルを確立したEIJI TAMURA DOG ARTは、カラフルでポップなタッチで愛犬を描き続けてきました。

彼の作品は、犬という存在が持つ無償の愛と豊かな表情を、鮮やかな色彩で表現しています。

期間中は、愛犬のオーダーアート受注やライブペイント(5/17, 18)も同時開催。

あなたの愛犬を、EIJI TAMURA DOG ART独自の視点で捉え、色鮮やかにキャンバスに残す機会を提供します。

EIJI TAMURA DOG ARTは、ただの視覚的な美しさを超え、観る者に喜びと感動を提供し、動物への愛と敬意を称えます。バーニーズ ニューヨーク六本木店で開催されるこの個展に是非お越しいただき、彼の創造する犬のアートの世界をご堪能ください。

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"

ライブペイント開催:5/17(土) - 5/18(日)(13:00-17:00)

期間中の5/17(土) - 5/18(日)(13:00-17:00)に、バーニーズ ニューヨーク六本木店にて、ライブペイントを開催いたします。

カラフルでユニークな犬たちを描くアーティスト・EIJI TAMURA DOG ARTが、会場にて実際に作品を描き上げる様子をご覧いただける貴重な機会となります。

筆の動きや色の重なり、そして生まれていく命のある作品を、ぜひその目でご体感ください。

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"

【開催概要】

ART EXHIBITION: EIJI TAMURA DOG ART

会 場:バーニーズ ニューヨーク六本木店

(東京都港区六本木7丁目7-7)

会 期:2025年5月16日(金)~ 25日(日)

営業時間:11:00~20:00

ライブペイント:5/17(土) - 5/18(日)(13:00-17:00)

お問い合わせ:バーニーズ ニューヨーク六本木店 |050-3615-0400

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4GVmGynUNCE ]

【価格・オーダーの流れ】

1.店頭にてサイズをご指定頂き、ご決済をして頂きます。

2.愛犬の写真を5~10枚程度、専用ページよりアップロードして頂きます。

3.制作期間 約6ヶ月(時期により変動します)

※オーダーサイズは、F15・F30・F40・F50となります。

F50 (1167×910mm) \605,000(税込)

F40 (1000×803mm) \495,000(税込)

F30 (910×727mm) \385,000(税込)

F15 (652×530mm)\275,000(税込)



店舗などの壁画オーダーも受け付けております。

※詳しくはこちらまで https://eijitamura.com

【アーティストプロフィール】

POP ART DOG PAINTER

EIJI TAMURA DOG ART|タムラエイジ

幼い頃から絵を描き始め、グラフィックデザイナーとしてのキャリアを経て、アート活動に専念したEIJI TAMURA DOG ART。彼のドッグアートは、自身の愛犬を描き始めたことからインスピレーションを受け、今では彼の作品の中心となっています。愛情あふれる明るい表情の犬たちは、見る人の心に深い印象を残します。

ニューヨークや全国の百貨店、ギャラリーで個展を開催し、日本各地のカフェやインテリアショップでウォールアートを手がけるなど、EIJI TAMURA DOG ARTの作品は街中で広く親しまれています。彼のアートは、動物と人間との間に存在する深い絆と相互理解のメッセージを込めており、伝統的な肖像画に革新的なツイストを加えています。

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"

【 最近の主な活動 】

2025

4月8日-|北海道|札幌三越 個展

3月19日-|新潟|新潟伊勢丹 個展

2月18日-|広島|広島三越 個展

1月31日|東京|新宿伊勢丹 プロモーションイベント

1月22日-|石川|DAIWA金沢 個展



2024

12月4日-|愛知|ジェイア一ル名古屋タカシマヤ プロモーションイベント

11月27日-|東京|阪急メンズ東京 プロモーションイベント

9月25日-|兵庫|大丸 神戸店 ART ART KOBE 出展

8月23日-|東京|ISETAN SALONE イベント

7月24日-|大阪|梅田阪急 個展

6月3日-|長野|軽井沢書店 個展

6月6日-|東京|ワイルドマジック 壁画ライブペイント

4月9日-|北海道|札幌三越 個展

3月27日-|新潟|新潟伊勢丹 個展

3月6日-|福岡|大丸 福岡天神 個展

2月13日-|広島|広島三越 個展

2月2日|東京|新宿伊勢丹 プロモーションイベント

1月31日-|石川|DAIWA金沢 個展

EIJI TAMURA DOG ART "Untitled"

【スタジオ情報】

THIS IS MY STUDIO(EIJI TAMURA DOG ART STUDIO)

所在地:株式会社グレスティ 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-31-18-305

【リンク】

WEB : https://eijitamura.com

Instagram : https://www.instagram.com/eiji_tamura

YouTube:https://www.youtube.com/@eiji_tamura