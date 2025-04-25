子ども＆シニアは無料！大人は半額以下！東京サマーランドにて「いこーよ感謝デー」を開催！
アクトインディ株式会社
いこーよ感謝デー開催概要
- 開催日時：
2025年5月3日（土）～5月6日（火祝） 4日間予定
営業時間 9:00～18:00（プール営業17:00まで）
- チケット発売：2025年4月25日（金）10：00～ 販売スタート！
- チケット購入URL：https://iko-yo.net/facilities/187/tickets/877/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=summerland2025(https://iko-yo.net/facilities/187/tickets/877/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=summerland2025)
- 開催場所：東京サマーランド（東京都あきる野市上代継600）
- 料金：1Dayパス
- - 大人（高校生以上）：1,200円
- - 中学生：500円
- - 小学生、幼児、シニア：無料
※幼児：3歳～未就学児、シニア：65歳以上
- 開催日時：
2025年5月24日（土）～6月30日（月）※土・日・月曜日
営業時間 土日祝：9:00～18:00（プール営業17:00まで）
平日 10:00～17:00（プール営業16:30まで）
- チケット発売：2025年5月中旬より販売スタート！
※ご利用希望日7日前の午前0時より購入いただけます
- 開催場所：東京サマーランド（東京都あきる野市上代継600）
- 料金：1Dayパス
- - 大人（高校生以上）：［土日祝］1,800円／［平日］1,000円
- - 中学生：500円
- - 小学生、幼児、シニア：無料
※幼児：3歳～未就学児、シニア：65歳以上
東京サマーランドについて
- 住所：東京都あきる野市上代継600
- ホームページ：https://www.summerland.co.jp/
「いこーよ」サービス概要
2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9万9,000件以上の施設情報や9万1,000件以上の口コミを掲載しています（2025年4月現在）。
- サービスサイト：https://iko-yo.net/
- いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)
- いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)
アクトインディ株式会社（本社：東京都品川区 代表：下元敬道）が運営する国内最大級の子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（ https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/) ）と、東京都あきる野市「東京サマーランド」がコラボレーション。昨年大好評を博した、期間限定で1Dayパスが特別価格で入場できる「いこーよ感謝デー」が今年も開催です！
1Dayパスなら、プールと遊園地で遊び放題！屋内プールには、遠浅のプールやウォータースライダーなどアトラクションも多数。お天気の心配もありません。
今年のプール初めは、一足先にぜひご家族で「東京サマーランド」を訪れてはいかがでしょうか。
いこーよ感謝デー開催概要
【第1弾】
- 開催日時：
2025年5月3日（土）～5月6日（火祝） 4日間予定
営業時間 9:00～18:00（プール営業17:00まで）
- チケット発売：2025年4月25日（金）10：00～ 販売スタート！
- チケット購入URL：https://iko-yo.net/facilities/187/tickets/877/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=summerland2025(https://iko-yo.net/facilities/187/tickets/877/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=summerland2025)
- 開催場所：東京サマーランド（東京都あきる野市上代継600）
- 料金：1Dayパス
- - 大人（高校生以上）：1,200円
- - 中学生：500円
- - 小学生、幼児、シニア：無料
※幼児：3歳～未就学児、シニア：65歳以上
【第2弾】
- 開催日時：
2025年5月24日（土）～6月30日（月）※土・日・月曜日
営業時間 土日祝：9:00～18:00（プール営業17:00まで）
平日 10:00～17:00（プール営業16:30まで）
- チケット発売：2025年5月中旬より販売スタート！
※ご利用希望日7日前の午前0時より購入いただけます
- 開催場所：東京サマーランド（東京都あきる野市上代継600）
- 料金：1Dayパス
- - 大人（高校生以上）：［土日祝］1,800円／［平日］1,000円
- - 中学生：500円
- - 小学生、幼児、シニア：無料
※幼児：3歳～未就学児、シニア：65歳以上
東京サマーランドについて
東京都あきる野市にある遊園地「東京サマーランド」は、日本最大級の流れるプールや、天候を気にせず遊べるドーム内プール、小さいお子様からご利用いただける多彩なウォーターアトラクション、スリル満点のウォータースライダーなどアトラクションプールも豊富です。
また、遊園地エリアには、ご家族みんなで楽しめるアトラクションが勢ぞろい。
入園券とフリーパスがひとつになった1Dayパスは、屋内外プール＆遊園地が遊び放題！親子で丸1日たっぷり楽しめます。
※「1Dayパス（来園日指定）」の事前購入なしにご入園いただけません。
- 住所：東京都あきる野市上代継600
- ホームページ：https://www.summerland.co.jp/
「いこーよ」サービス概要
2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9万9,000件以上の施設情報や9万1,000件以上の口コミを掲載しています（2025年4月現在）。
「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。
- サービスサイト：https://iko-yo.net/
- いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)
- いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)