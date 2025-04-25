【GW限定開催】肉フェス(R)で“おいしい出会い”をお届けします！

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2025年4月28日(月)～5月6日(火・祝)で「肉フェス(R)(お台場)」にて最大60名規模の肉フェス(R)コンイベントを開催いたします。

イベントの特徴

※昨年の写真を使用しています

本イベントでは、厳選されたお肉グルメを片手に、開放感あふれる屋外空間で自然体のまま異性と交流ができる“グルメ婚活”を体験いただけます。以前開催した際には、『初対面でも自然に盛り上がれる』『食の好みが同じ人と交流できて楽しい』という声も。

当日は人気店のお肉を満喫いただきながら、新たな出会いの場として交流をお楽しみいただけます。GWまだ予定が決まっていない方にお勧めのイベントです。

▽イベント詳細

4/28(月)開催 最大40名規模

日程 ：4/28(月) 19:00～21:00

開催場所：お台場

参加人数：男女40名程度（最少催行人数20名）

参加費 ：男性6,900円 女性3,200円

対象年齢：男性25～39歳 女性24～37歳

※700円分チケット4枚付き

申込 ：partyparty.jp/party-detail/pid1611185(https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1611185)

5/2(金)開催 最大60名規模

日程 ：5/2(金) 19:00～21:00

開催場所：お台場

参加人数：男女60名程度（最少催行人数30名）

参加費 ：男性7,200円 女性3,400円

対象年齢：男性38～49歳 女性36～47歳

※700円分チケット4枚付き

申込 ：partyparty.jp/party-detail/pid1611186(https://www.partyparty.jp/party-detail/pid1611186)

上記以外にも少人数で開催のイベントもございます。詳細は下記よりご確認ください。

▷パーティーお申込みはこちらから(https://www.partyparty.jp/party_detail_search/search?member_party_detail_search%5Bblock_cd%5D=300001&member_party_detail_search%5Bfreeword%5D=%E8%82%89%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9&member_party_detail_search%5Bgender_cd%5D=103001&member_party_detail_search%5Bmember_age%5D=25&full_capacity_flg=true&early_discount_only_flg=false&ultra_early_discount_only_flg=false&order=start_at&display_date_search_count_flg=true)

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業



*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数