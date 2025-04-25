【大牟田市】ＩＴ関連企業等誘致支援業務　公募型プロポーザル参加事業者募集！

大牟田市企業誘致推進協議会大牟田市イノベーション創出拠点「aurea（アウレア）」でのセミナーの様子

大牟田市では、「若者が夢を持って働くまちづくり」の実現に向け、若い世代が求める働く場の創出および地域企業の成長やイノベーション創出につなげるため、ＩＴ関連企業等の誘致に取り組んでいます。

今回、大牟田市イノベーション創出拠点「aurea（アウレア）」や、その周辺のまちなかの空きオフィス・空き店舗等へのＩＴ関連企業等の更なる誘致を推進することを目的に「大牟田市ＩＴ関連企業等誘致支援業務」を公募型プロポーザル方式により実施します。

業務の概要

大牟田市街地大牟田市イノベーション創出拠点「aurea（アウレア）」

名称：大牟田市ＩＴ関連企業等誘致支援業務

実施期間：契約締結日（７月予定）から令和８年２月２７日まで

提案上限額：4,000,000円

業務の内容：（１）企業誘致の方針の決定

（２）本市への進出可能性を有する企業（誘致対象企業）の選定

（３）リード獲得

（４）誘致交渉支援

（５）誘致促進プロモーションの実施

（６）定期ミーティング（月１回程度）

募集の内容

■参加表明書提出期限：令和７年５月１６日（金）１６時まで

■企画提案書提出期限：令和７年６月６日（金）１６時まで

■プレゼンテーション：令和７年６月１３日（金）（予定）

■審査結果発表：令和７年６月１８日（水）（予定）

その他、実施要領や仕様書等の詳細については、大牟田市公式ホームページをご確認ください。

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00320364/index.html

問い合わせ先

大牟田市産業経済部産業振興課

〒836-8666 大牟田市有明町２丁目３番地

TEL：0944-41-2752 FAX：0944-41-2751

mail:e-kigyouricchi01@city.omuta.fukuoka.jp